Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Я плюю на ваши могилы 3 - трейлер
Киноафиша Трейлеры Я плюю на ваши могилы 3. Трейлер

Я плюю на ваши могилы 3. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 22 сентября 2015
Я плюю на ваши могилы 3 – Серийный убийца устранил целый ряд насильников. У одного из убитых — темное прошлое, которое направляет расследование в новую сторону — в сторону девушки, которая, возможно, была его жертвой. Но она ли тот убийца, которого они ищут?
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Weteran Mc 1 июля 2024, 00:26
Оценка
Заключительная часть оригинальной трилогии "Я плюю на ваши могилы" продолжает историю писательницы Дженнифер из первой части фильма.
Дженнифер не перестают мучить кошмары. Она посещает психотерапевта и кризисную группу для жертв изнасилований. В группе она знакомится с девушкой, которая считает, что месть - это и есть правосудие. Вместе они запугивают мужчин с реальной доказательной базой. Но потом подругу Дженнифер внезапно убивают. После этого она вновь слетает с катушек, сама начиная провоцировать мужское население для того, чтобы жестоко с ними расквитаться огромным тесаком.

Фильм снят вроде бы в оригинальной стилистике, но по сюжету уже совсем не то. Много лишней болтовни, какой не было в предыдущих частях, и в разы меньше экшна. Стало намного скучнее, будто сценарий "высосан из пальца".
Из напряжённого драйвового триллера сделали какую-то психологическую драму. А это уже не моё. Жаль.

Моя оценка: 6 из 10.
1 июля 2024, 00:26 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

5.6 Я плюю на ваши могилы 3
Я плюю на ваши могилы 3 ужасы, триллер, 2015, США
Я знаю, что вы сделали прошлым летом - дублированный трейлер 02:24
Я знаю, что вы сделали прошлым летом  дублированный трейлер
Левша - трейлер 01:15
Левша  трейлер
Алиса в стране чудес - тизер-трейлер 01:12
Алиса в стране чудес  тизер-трейлер
Мой папа - медведь - трейлер 02:17
Мой папа - медведь  трейлер
Долгая прогулка - дублированный трейлер 02:20
Долгая прогулка  дублированный трейлер
Затерянное место - дублированный трейлер 01:16
Затерянное место  дублированный трейлер
Джульетта и Ромео - дополнительный трейлер 01:30
Джульетта и Ромео  дополнительный трейлер
Эдем - дублированный трейлер 02:11
Эдем  дублированный трейлер
Взвести курки - дублированный трейлер 02:23
Взвести курки  дублированный трейлер
Дракула - дублированный трейлер 02:02
Дракула  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше