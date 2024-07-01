Я плюю на ваши могилы 3
– Серийный убийца устранил целый ряд насильников. У одного из убитых — темное прошлое, которое направляет расследование в новую сторону — в сторону девушки, которая, возможно, была его жертвой. Но она ли тот убийца, которого они ищут?
Дженнифер не перестают мучить кошмары. Она посещает психотерапевта и кризисную группу для жертв изнасилований. В группе она знакомится с девушкой, которая считает, что месть - это и есть правосудие. Вместе они запугивают мужчин с реальной доказательной базой. Но потом подругу Дженнифер внезапно убивают. После этого она вновь слетает с катушек, сама начиная провоцировать мужское население для того, чтобы жестоко с ними расквитаться огромным тесаком.
Фильм снят вроде бы в оригинальной стилистике, но по сюжету уже совсем не то. Много лишней болтовни, какой не было в предыдущих частях, и в разы меньше экшна. Стало намного скучнее, будто сценарий "высосан из пальца".
Из напряжённого драйвового триллера сделали какую-то психологическую драму. А это уже не моё. Жаль.
Моя оценка: 6 из 10.
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