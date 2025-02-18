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Красный шелк - трейлер
Киноафиша Трейлеры Красный шелк. Трейлер

Красный шелк. Трейлер

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Дата публикации: 11 июля 2024
Красный шелк – 1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на всё ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага.
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normand-90 18 февраля 2025, 09:18
Оценка
Не видел но осуждаю
18 февраля 2025, 09:18 Ответить
Sonya Konovaltseva 20 февраля 2025, 07:03
Оценка
Давно не видела таких детективов, советую посмотреть, очень понравился!!! Смотрела на одном дыхании 🫶
20 февраля 2025, 07:03 Ответить
Relax 20 февраля 2025, 09:07
Внебрачный сын убийство в восточном экспрессе и быстрее пули
20 февраля 2025, 09:07 Ответить
nik24-02 20 февраля 2025, 19:23
Оценка
Отличный шпионский боевик. Круто!!! С удовольствием посмотрела, много неожиданных сюжетных поворотов, обаятельные персонажи. Надеюсь, будет продолжение. Спасибо всем, кто этот фильм сделал.
20 февраля 2025, 19:23 Ответить
Comon 21 февраля 2025, 03:24
Оценка
Хороший фильм, наш ответ Голливуду, снято шикарно все, оператор супер, великолепные виды и антураж, качество эффектов и съёмки зашкаливает, хитро запутанный сюжет, великолепный Бикович красавчик, ну и будет вторая часть несомненно, хочется че нибудь и плохое написать - а вот нечего!
21 февраля 2025, 03:24 Ответить
Марина Ибадыллаева 21 февраля 2025, 12:48
Оценка
фильм отличный,не даёт скучать,рекомендую к просмотру
21 февраля 2025, 12:48 Ответить
Слава Волонаева 21 февраля 2025, 19:58
Оценка
Очень скучный, излишне пафосный, очень наигранно все. На каждое действие включается эпическая музыка не соответствующая моменту. Не интересно смотреть
21 февраля 2025, 19:58 Ответить
Юлия Полуженкова 21 февраля 2025, 21:11
Оценка
Фильм намного лучше трейлера, что бывает редко. Давно не видела фильм со смыслом и экшеном. Рекомендую
21 февраля 2025, 21:11 Ответить
Нина Томских (Cмирнова) 21 февраля 2025, 21:12
Оценка
Хороший фильм. Очень понравился. Рекомендую к просмотру. Смотрела на одном дыхании....
21 февраля 2025, 21:12 Ответить
Нина Томских (Cмирнова) 21 февраля 2025, 21:12
Оценка
👍👍👍👍👍
21 февраля 2025, 21:12 Ответить
User 21 февраля 2025, 22:32
Оценка
Ужас !\
Как не умели наши снимать треллеры и не надо начинать !
21 февраля 2025, 22:32 Ответить
Insider Team 22 февраля 2025, 04:59
Оценка
Что могу сказать... Примерно через минут 40-60 я начал понимать, что я это уже видел‼️ Сразу вспомнил фильм "Турецкий гамбит" и Фандорина. Точно! Один в один переснятый старый фильм с новым сюжетом и декорациями. Как всегда, наши опять ничего нового не придумали. Единственное в конце они добавили ещё сюжет из фильма "Десять негритят" (помните такой?). В общем, винегрет.
Общие впечатления, да можно посмотреть. Интересно чисто из вопроса "а кто же убийца". Но не настолько, чтоб пересматривать его несколько раз.
На кинопоиске на него ставят оченку 7.7. По моему завышена, 4 было-то ближе к правде.
22 февраля 2025, 04:59 Ответить
Insider Team 22 февраля 2025, 05:02
в ответ на сообщение Sonya Konovaltseva от 20 февраля 2025, 07:03
Оценка
Посмотрите "Турецкий гамбит" и "Десять негритят" ‒ удивитесь!
22 февраля 2025, 05:02 Ответить
Татьяна Бурова 22 февраля 2025, 15:27
Оценка
фильм отличный,смотрели на одном дыхании.Милош,как всегда КРАСАВЧИК.Муж долго сопротивлялся,не хотел идти,в итоге сказал,что готов еще раз на него сходить.
22 февраля 2025, 15:27 Ответить
berlinaolga 22 февраля 2025, 15:44
Оценка
Отличный!
22 февраля 2025, 15:44 Ответить
nigmatullina116116 22 февраля 2025, 22:34
Оценка
Нет слов… ну ведь снимали советское кино, без спец эффектов, без колоссальных возможностей в кинемотографии. Ну что сейчас произошло с кинематографом ?!? Такой бред сняли. Актерский состав- не о чем, не считая полного обояния Гоши Куценко! Его редкие шуточки , нет -нет, да и вносили немного краски в фильм. Зря потраченное время
22 февраля 2025, 22:34 Ответить
Наталья Семенова (Исаева) 23 февраля 2025, 09:01
Фильм ужасный. Не тратьте свое время и деньги.
23 февраля 2025, 09:01 Ответить
Леха Фенькин 23 февраля 2025, 19:30
Оценка
Скукота. Расширили не за что.... 3 раза засыпал.
23 февраля 2025, 19:30 Ответить
Maxim Miraculous 23 февраля 2025, 19:53
Оценка
Да, очередная нелепая попытка скопировать Величайшие Голливуд и Европейское Кино. И как всегда, даже это получилось на троечку! Единственно, Милош Бикович не подкачал. Истинный Европеец и Западный Человек - Талант во всем! Зачем ему этот Шерпотреб во всем Особенно какая Китаянка с Русским Спутается? Не какая! и Российская Халтура? Увы, в Величайших Голливуде и Европейском Кино слишком завышаны Требования и там добится успеха в тысячи раз сложнее! А Борисов, Юра и прочие лишь эпизодники, покорить они не чего не способны!
23 февраля 2025, 19:53 Ответить
valet_v 24 февраля 2025, 09:16
Оценка
Полный отстой
24 февраля 2025, 09:16 Ответить
Игорь Ферягин 24 февраля 2025, 10:06
Оценка
Нормальный фильм. Держит в напряжении до конца.
24 февраля 2025, 10:06 Ответить
Ольга Шестова 24 февраля 2025, 11:54
Оценка
С пол фильма хотелось уже уйти, уж такого нагородили.... Люди вставали и уходили, дурь дурью, жалко времени и дене
24 февраля 2025, 11:54 Ответить
e_bidenko 24 февраля 2025, 18:05
Оценка
Не впечатлил, на раз посмотреть!
24 февраля 2025, 18:05 Ответить
babushkin762 25 февраля 2025, 08:03
Все выходили смеялись и говорили, а про что фильм?
25 февраля 2025, 08:03 Ответить
Тамара Тарасова 25 февраля 2025, 14:47
Оценка
Очень глупый, смотреть невозможно, про Китай прошлого века, мало что знаю, но аффторы наврали всё про СССР! А актёры 🫨, как можно играть такое позорище!
25 февраля 2025, 14:47 Ответить
Иван Панаев 25 февраля 2025, 15:35
в ответ на сообщение Insider Team от 22 февраля 2025, 05:02
Оценка
Ой, Вы и сюда этот отзыв скопировали, который на DTF оставили в день регистрации, фильма копирнули, мы уже там выяснили по нему, что Вы кино не смотрели)
25 февраля 2025, 15:35 Ответить
Иван Панаев 25 февраля 2025, 16:00
Оценка
Ну раз по разным ресурсам в один и тот же день бегают не смотревшие фильм люди, но копирующие свои отзывы, ответим им) Это крутое зрелищное кино, с отличным юмором и драмой, и интересной информацией к размышлению по поводу целей, оправдывающих средства. Пересматривают "Красный шелк" люди уже несколько раз не только из-за отличной реализации сюжета "поиск убийцы в поезде" и из-за зрелищных сцен в Китае, в тайге, с атакой хунхузов и паровозами, на Байкале, и обратно в Шанхае. Но и потому что здесь всё отлично работает и сыграно: юмор и драма вплетены к месту, экшен как раз не даёт расслабиться и скучать, только постоянно думая "кто убийца". Более того, сразу несколько персонажей к финалу раскрываются с неожиданной стороны. Судя по отсутствию в отрицательных отзывах вообще какой-либо конкретики по происходившему в фильме - они не легитимны. Как то: "аффторы наврали всё про СССР!". В фильме суммарно несколько минут из СССР показывают тайгу, штаб и вокзал Белогорска и Иркутска, плюс зал в Москве. Чекисты показаны достойно, обычные граждане СССР показаны достойно. Ничего "наврать про СССР" там не успеть даже по причине отсутствия почти полностью самого СССР в фильме. Про "все выходили и смеялись: а про что фильм?" Не увидеть, что фильм про любовь к Родине может только либо не смотревший фильм вообще, либо плохо видящий) По поводу "3 раза засыпал" и "только редкие шуточки Куценко". Первое - не проблема фильма, так как он пролетает на одном дыхании, при внмиательном просмотре, естественно. Куценко действительной шутил, с "нихау" и "сияйте в поезд" по контексту было смешно, " да, но "зопа полная" - была так себе шутка, но зато вполне в контексте этого простоватого по сюжету персонажа. Бикович и Калюжный шутили в фильме тоньше и больше.
25 февраля 2025, 16:00 Ответить
Иван Панаев 25 февраля 2025, 16:04
в ответ на сообщение Insider Team от 22 февраля 2025, 05:02
Оценка
И что?) Смотрел всё, начиная с ещё древних экранизаций Агаты Кристи, советского "Транссибирского экспресса", "Достать ножи" и "Быстрее пули" с Брэдом Питтом. "Красный шелк" - отличное кино.
25 февраля 2025, 16:04 Ответить
Иван Панаев 25 февраля 2025, 16:07
в ответ на сообщение Юлия Полуженкова от 21 февраля 2025, 21:11
Оценка
Спасибо, что про смысл упомянули. Порадовало, что фильм не просто детектив, перемежающийся с динамичными сценами, но и показывает серьёзный выбор персонажей.
25 февраля 2025, 16:07 Ответить
Владимир Макаров 25 февраля 2025, 16:15
в ответ на сообщение User от 21 февраля 2025, 22:32
Так-то фильм совместно с китайцами снимали.
25 февраля 2025, 16:15 Ответить
Иван Панаев 25 февраля 2025, 16:17
в ответ на сообщение Слава Волонаева от 21 февраля 2025, 19:58
Оценка
Неа, вообще не на каждое действие, и динамичная, а не эпическая музыка, соответствующая напряжённым моментам включается тогда, когда дело принимает серьёзный оборот, как-то: чистки гоминьдановцами коммунистов в Шанхае, сразу после нападения хунхузов, в сцене, когда идут телеграммы ОГПУ о нападениях с целью организовать защиту курьеров и появляются Сидихин с Подкаминской, руководящие этим, после начала атаки хунхузов с поезда и во время устроенного пожара. Конкретики, я так понимаю, по самому фильму и не будет)
25 февраля 2025, 16:17 Ответить
Вячеслав Бр 26 февраля 2025, 10:20
Оценка
Неудачная попытка копировать Голливуд. Грустно и не интересно смотреть на этот бессмысленный венигрет из спецэффектов, а ведь когда-то умели снимать кино и в России.
26 февраля 2025, 10:20 Ответить
kimo777 26 февраля 2025, 11:00
Оценка
Плюсы: напряженный сюжет, отлично снятые драки, перестрелки, гонки на паровозах и т.д. Минусы: масса логических натяжек и нестыковок. Одна фраза "хунхузы никого не убивают бесплатно" чего стоит...
26 февраля 2025, 11:00 Ответить
Киноафиша.инфо 26 февраля 2025, 23:32
в ответ на сообщение normand-90 от 18 февраля 2025, 09:18
Лучше всё-таки посмотреть, чтобы составить полное мнение 😏
26 февраля 2025, 23:32 Ответить
Киноафиша.инфо 26 февраля 2025, 23:32
в ответ на сообщение Sonya Konovaltseva от 20 февраля 2025, 07:03
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
26 февраля 2025, 23:32 Ответить
Киноафиша.инфо 26 февраля 2025, 23:32
в ответ на сообщение Relax от 20 февраля 2025, 09:07
Звучит неплохо!
26 февраля 2025, 23:32 Ответить
Киноафиша.инфо 26 февраля 2025, 23:33
в ответ на сообщение nik24-02 от 20 февраля 2025, 19:23
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
26 февраля 2025, 23:33 Ответить
Киноафиша.инфо 26 февраля 2025, 23:33
в ответ на сообщение Слава Волонаева от 21 февраля 2025, 19:58
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔 
26 февраля 2025, 23:33 Ответить
Киноафиша.инфо 26 февраля 2025, 23:33
в ответ на сообщение Леха Фенькин от 23 февраля 2025, 19:30
Возможно, вы просто не выспались 🙈
26 февраля 2025, 23:33 Ответить
Киноафиша.инфо 26 февраля 2025, 23:34
в ответ на сообщение Татьяна Бурова от 22 февраля 2025, 15:27
Правильно понимаем, ваш список любимых фильмов пополнился ещё одним? 😌
26 февраля 2025, 23:34 Ответить
Киноафиша.инфо 26 февраля 2025, 23:37
в ответ на сообщение Insider Team от 22 февраля 2025, 04:59
Главная тайна фильма - новый сюжет или из "Турецкого гамбита" ? 🙉
26 февраля 2025, 23:37 Ответить
Киноафиша.инфо 26 февраля 2025, 23:37
в ответ на сообщение berlinaolga от 22 февраля 2025, 15:44
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились! 
26 февраля 2025, 23:37 Ответить
Киноафиша.инфо 26 февраля 2025, 23:38
в ответ на сообщение Наталья Семенова (Исаева) от 23 февраля 2025, 09:01
Спасибо за ваше мнение! Расскажите, было ли в фильме то, что вам всё-таки пришлось по душе? 🤔
26 февраля 2025, 23:38 Ответить
Киноафиша.инфо 26 февраля 2025, 23:38
в ответ на сообщение Иван Панаев от 25 февраля 2025, 16:00
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
26 февраля 2025, 23:38 Ответить
Киноафиша.инфо 26 февраля 2025, 23:38
в ответ на сообщение Вячеслав Бр от 26 февраля 2025, 10:20
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
26 февраля 2025, 23:38 Ответить
Даниил Бычков 26 февраля 2025, 23:57
Оценка
Фильм переснятый, вотсочный экспресс, в далеко не самом лучшем варианте , такая реклама была , а по факту, совсем ни о чем
26 февраля 2025, 23:57 Ответить
Киноафиша.инфо 27 февраля 2025, 21:58
в ответ на сообщение Даниил Бычков от 26 февраля 2025, 23:57
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔 
27 февраля 2025, 21:58 Ответить
Татьяна Романова 28 февраля 2025, 20:02
Оценка
2,5 часа потерянного времени! Скучно, предсказуемо, медленно. Не тянет на приключения и боевик. Фильм, как говорится, "ни уму, ни сердцу". Троечку поставила за вложения в шикарнейшие пейзажи и отличную игру Милоша. Специально посмотрела, кто режиссер, чтобы не нарваться больше на такое... Грустно, если у этого фильма была поддержка из бюджета. Никому не посоветую смотреть этот фильм.
28 февраля 2025, 20:02 Ответить
Киноафиша.инфо 28 февраля 2025, 21:33
в ответ на сообщение Татьяна Романова от 28 февраля 2025, 20:02
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
28 февраля 2025, 21:33 Ответить
Сергей Менлышев 1 марта 2025, 22:17
Оценка
Фильм не интересный. Зря потраченное время и деньги. К сожалению редко российские фильмы бывают хорошие. Умели же в Советском Союзе снимать фильмы, которые хотелось пересматривать снова и снова . А нынешние раз посмотреть и не больше. Игра актеров не впечатлила, разве что который играл Светлова, молодого ОГПУшника. Куценко вообще не понятно для чего здесь снялся. В " скорой помощи" намного лучше смотрится. В зале было человек 10 всего, думал почему так мало, после просмотра стало понятно почему.
1 марта 2025, 22:17 Ответить
Андрей Близученко 3 марта 2025, 00:57
в ответ на сообщение Maxim Miraculous от 23 февраля 2025, 19:53
Ну ты там это - лечись вообщем.
3 марта 2025, 00:57 Ответить
siriniti_71 3 марта 2025, 12:46
Оценка
А мне очень понравилось! Круто снят!!!
3 марта 2025, 12:46 Ответить
emelyanov_98 3 марта 2025, 21:42
в ответ на сообщение Слава Волонаева от 21 февраля 2025, 19:58
Оценка
Жаль что многим по вкусу только тупое кино, с тупым сюжетом
3 марта 2025, 21:42 Ответить
emelyanov_98 3 марта 2025, 21:44
Оценка
Фильм шикарен, это лучший я считаю фильм, снято потрясающее, неожиданный поворот и обстановка напряжения не дает заскучать, сама картина выглядит потрясающе, сами переходы, экшен. Это класс очень советую
3 марта 2025, 21:44 Ответить
Иван Асафов 5 марта 2025, 18:01
Оценка
Фильм Понравился😀!!! Достойный, снят в жанре 007... Думал, что люди будут летать и бегать по потолку (ну в формате китайского кино), но обошлось. Костюмы, актёры, игра, эффекты.... мне зашло, увлекательное зрелище (кто любит Джеймс Бонда и железного человека) Китайским друзьям тоже большой респект🙋.

И отдельное спасибо создателям фильма за то, что обошлись без звёзд "вселенского масштаба" Нагиева, Петрова, Бурунова, Киркорова и Дорохова

С наилучшими пожеланиями. Спасибо.
5 марта 2025, 18:01 Ответить
abond_78 7 марта 2025, 07:24
Оценка
Шикардос кайфонул таращило не по днтски
7 марта 2025, 07:24 Ответить
abond_78 7 марта 2025, 07:24
Оценка
Вау фильм смотреть точно
7 марта 2025, 07:24 Ответить
ludmilabuh 7 марта 2025, 20:37
Оценка
Слишком сильный грохот во время просмотра фильма. Некоторые слова произносятся нечётко. Очевидно из-за этого грохота. Портит впечатление от фильма.
7 марта 2025, 20:37 Ответить
Олег Беляев 9 марта 2025, 11:55
Оценка
Фильм очень понрравился! Будем ждать продолжения))
9 марта 2025, 11:55 Ответить
Ирина Сорочкина 9 марта 2025, 22:23
Очень понравился!! Отлтчные виды, актеры и сюжет. На одном дыхании!
9 марта 2025, 22:23 Ответить
sqweacky 10 марта 2025, 10:26
Оценка
OsamaSon
10 марта 2025, 10:26 Ответить
Ирина Шкаева 10 марта 2025, 23:10
Оценка
Фильм стоит посмотреть. Есть сюжет, прекрасная игра актеров, захватывает и не отпускает до конца просмотра. Очень понравился фильм. Советую к просмотру.
10 марта 2025, 23:10 Ответить
Ирина Шкаева 10 марта 2025, 23:10
Оценка
Ждём продолжения)
10 марта 2025, 23:10 Ответить
Елена Жук 11 марта 2025, 15:27
Оценка
Зрелищно, динамично, замечательный актерский состав, красиво!
11 марта 2025, 15:27 Ответить
Екатерина Лашкевич 11 марта 2025, 23:29
Оценка
Смотрели с мужем ( нам 50 лет). Понравилось. Ярко, динамично. Супругу больше всего т понравилось что по реальным историческим событиям снято, он очень хорошо знает историю и долго потом мне объяснял подробности того времени, которые в фильме не были раскрыты. Сюжет так закручен, что развязка оказалась неожиданной для нас обоих, хотя муж обычно в 90 процентах случаях угадывает кто есть кто . а тут .... поворот в другую сторону. Красивые стемки и декорации, очень смотрибельно- настоящий ЭКШЕН 👍
11 марта 2025, 23:29 Ответить
Александр Устьянцев 12 марта 2025, 08:26
Оценка
Фильм огонь!довольно закрученный сюжет,но развязка просто убила напрочь!
Советую к просмотру
12 марта 2025, 08:26 Ответить
Дмитрий Буйволов 13 марта 2025, 13:00
Оценка
Очень жаль потраченные два с лишним часа времени, которое можно было бы использовать с толком… Реально - Чебурашка, потом про странную девочку Элли, теперь ВОТ ЭТО!!! Я больше никогда в жизни не пойду в кинотеатр на современное Российское кино!!! Люди уходили с середины фильма. Большей чуши и хренотни, не смотря на звездный актерский состав, представить себе сложно. Отдельный респект сценаристу - если он хотел переплюнуть всех авторов детективов вместе взятых, сперев при этом их основные фенечки, то ему это удалось - в нормальный мозг не умещается кто кого и за что в итоге…
13 марта 2025, 13:00 Ответить
alfaterm 13 марта 2025, 18:04
Оценка
Отличный яильм.\
Интересный сюжет.Детектив.До еонца не знаешь кто за кого.\
Сьемки на байкале и а тайге.\
Держит в напряжении.\
Ракурсы, цвета аадров отлично сбалансированы.\
Картинка очень вкусная и приятная.\
Советую сходить.
13 марта 2025, 18:04 Ответить
Елена Белая 15 марта 2025, 11:44
Оценка
Классный фильм, держит в напряжении. Рекомендую к просмотру
15 марта 2025, 11:44 Ответить
Lubava Saveleva 16 марта 2025, 00:52
Оценка
Кажется бесконечным, нужно было сериалом снимать.
16 марта 2025, 00:52 Ответить
Михаил Мамаев 18 марта 2025, 07:19
Оценка
Коктель из "Неуловимых мстителей", "Джеймса Бонда", "Турецкого гамбита" в одном стакане. Наивно, глупо, утомительно. Одним словом смесь Конандойля, Агаты Кристи, Шелдона и Акунина.
Сюжет ни о чем - высосан из пальца. Сцены до конца ни одна не проработана. Актеры просто отработали свой гонорар - блекло, без души. Бессмысленные и затянутые сцены "стрелялок-пулялок".
Особый лохотрон - это "формат 60 кадров в секунду": да хоть 600 - обычный человек 25‐й кадр уже не воспринимает.
18 марта 2025, 07:19 Ответить
Михаил Мамаев 18 марта 2025, 08:03
в ответ на сообщение Иван Панаев от 25 февраля 2025, 16:00
Оценка
По-порядку:
1) "Крутое, зрелищное кино"- это "Летят журавли", "Офицеры", "Высокое звание", "Они сражались за Родину", "Судьба человека".
2) "Отличный юмор"- это "Кавказская пленница", "Джентельмены удачи", "Брилиантовая рука", "Белое солнце пустыни".
3) "Драма"- это "Москва слезам не верит"
4) "Узнать кто убийца"- читай книжки Артура Конандойля, Агаты Кристи, Сидни Шелдона, Бориса Акунина.
5).....Можно и дальше продолжать по пунктам
Так, что уважаемый патриот не любишь ты ни Родину, ни СССР - ты их просто не знаешь.
Посмотреть данный фильм на "одном дыхании" можно только если перед фильмом принять на грудь 0.5 беленькой без закуси (но, правда, опасность уснуть посреди фильма от этого только усугубится).
Так, что, уважаемый, смотри хорошие фильмы, развивайся и не восхваляй пошлые кинодешовки.
18 марта 2025, 08:03 Ответить
Осень Золотая 21 марта 2025, 20:22
Люди, не тратьте на это г.. свои деньги и время! Фильм бестолковый. Согласна со всеми отрицательными отзывами. Кто пишет положительные отзывы - наверное никогда в жизни не смотрели хороших фильмов. Люди выходили из зала, мы с мужем стойко досмотрели, хотя несколько раз порывались уйти. Фильм - бред редкостный, да ещё снят с мельтешением камеры, это видимо компенсация сцен борьбы)))
21 марта 2025, 20:22 Ответить
User 22 марта 2025, 21:53
Оценка
Идеальный шпионский детектив! Умный, нетривиальный, интересен до последней секунды! Никакой Агате Кристи даже не снилось )
22 марта 2025, 21:53 Ответить
olgakraeva 22 марта 2025, 23:58
в ответ на сообщение Андрей Близученко от 3 марта 2025, 00:57
Оценка
Ваш комментарий - лучший! Вы сделали мой вечер!
22 марта 2025, 23:58 Ответить
olgakraeva 23 марта 2025, 18:30
Оценка
Несомненно рекомендую! \"Красный шелк\" - красивый экшн. Смешали немного \"Обратной дороги нет\", \"Десять негритят\", \"Сквозь снег\", \"Рыцарь дня\", \"Убийство в Восточном экспрессе\", \"Джон Уик\", \"Миссия невыполнима\", добавили тайги и приправили Байкалом. Вообщем все то, что я люблю. Сочетали лёгкий юмор и иронию: гранаты из хлеба и глицерина, гонки на поездах. Визуальное восприятие на высоте. Картинка - глаз не оторвать. А кто ж предатель в этом транссибирском экспрессе, мы так и не угадали. Буквально все в кадре ходят с вопросительным знаком на голове, а зритель с этим же знаком вопроса по эту сторону экрана. Но красОты - они неописуемые. Актёрский состав добротный, Милош Бикович красавчик, прям помолодел со времен \"Вызова\" ) шутит на всех языках мира. В финальных титрах фильма звучит ремейк песни Алёны Свиридовой, и это тоже неожиданно, красиво и драйвово. Фильм немного про любовь - Бикович всё-таки сыграл любовь к чекистке, хотя, на мой взгляд, она не достойна его любви; фильм про Родину, про предательство. И с нетерпением ждём продолжения, потому что под занавес в токийском трамвае герою повстречался господин Зорге....
23 марта 2025, 18:30 Ответить
Ольга Берестова 25 марта 2025, 11:44
Оценка
Самый лучший фильм.
25 марта 2025, 11:44 Ответить
Киноафиша.инфо 30 марта 2025, 10:10
в ответ на сообщение Сергей Менлышев от 1 марта 2025, 22:17
Спасибо за ваше мнение! Расскажите, было ли в фильме то, что вам всё-таки пришлось по душе? 🤔
30 марта 2025, 10:10 Ответить
Киноафиша.инфо 30 марта 2025, 10:11
в ответ на сообщение siriniti_71 от 3 марта 2025, 12:46
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление!
30 марта 2025, 10:11 Ответить
Киноафиша.инфо 30 марта 2025, 10:11
в ответ на сообщение emelyanov_98 от 3 марта 2025, 21:44
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
30 марта 2025, 10:11 Ответить
Киноафиша.инфо 30 марта 2025, 10:11
в ответ на сообщение Иван Асафов от 5 марта 2025, 18:01
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились! 
30 марта 2025, 10:11 Ответить
Киноафиша.инфо 30 марта 2025, 10:13
в ответ на сообщение ludmilabuh от 7 марта 2025, 20:37
Наверное, так и задумывали авторы 🙌
30 марта 2025, 10:13 Ответить
Киноафиша.инфо 30 марта 2025, 10:14
в ответ на сообщение Олег Беляев от 9 марта 2025, 11:55
Надеемся, что ждать придётся недолго 🙌
30 марта 2025, 10:14 Ответить
Киноафиша.инфо 30 марта 2025, 10:16
в ответ на сообщение Дмитрий Буйволов от 13 марта 2025, 13:00
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
30 марта 2025, 10:16 Ответить
Киноафиша.инфо 30 марта 2025, 10:18
в ответ на сообщение olgakraeva от 23 марта 2025, 18:30
Давайте без спойлеров 🙌
30 марта 2025, 10:18 Ответить
Киноафиша.инфо 30 марта 2025, 10:19
в ответ на сообщение User от 22 марта 2025, 21:53
Это уровень!
30 марта 2025, 10:19 Ответить
Рустам Шарафутдинов 30 марта 2025, 14:53
Оценка
Это наш ответ "Аноре"!
Бредятина полнейшая !!!!!
Тоже наверно номинируют на какую нибудь премию .
30 марта 2025, 14:53 Ответить
Инга Ершова 31 марта 2025, 09:07
Оценка
да уж,.........ждала что то,..........ХОТЬ ЧТО-ТО,............даже досмотреть не смогла эту муть........кровавое серьезное начало, а дальше то ли попытка на комедию вывести.......вообщем не стала даже досматривать.
31 марта 2025, 09:07 Ответить
Инга Ершова 31 марта 2025, 09:08
в ответ на сообщение Рустам Шарафутдинов от 30 марта 2025, 14:53
Оценка
Я даже досмотреть не смогла,........бредятина полнейшая
31 марта 2025, 09:08 Ответить
Инга Ершова 31 марта 2025, 09:12
в ответ на сообщение olgakraeva от 23 марта 2025, 18:30
Оценка
Да уж, вот на такую ерунду и продолжение найдется,............Куцевич очередного идиота сыграл - вам нравится,.........это плохо, тут даже о вкусах не имеет смысла спорить. Много сожаления, что народ восхищается такими фильмами и их им предоставляют, а хорошее кино исчезает
31 марта 2025, 09:12 Ответить
Киноафиша.инфо 31 марта 2025, 23:17
в ответ на сообщение Инга Ершова от 31 марта 2025, 09:07
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
31 марта 2025, 23:17 Ответить
Киноафиша.инфо 31 марта 2025, 23:17
в ответ на сообщение Рустам Шарафутдинов от 30 марта 2025, 14:53
🙈🙈🙈
31 марта 2025, 23:17 Ответить
mgerasimovich 6 апреля 2025, 07:28
Оценка
Больше всего меня расстраивает не это видео со звуком... (Простите, но на таком уровне страны, это фильмом не назвать). Больше расстраивает, что не мало позитивных отзывов, ощущения что люди не понимают, что смотрят. Расстраивает участие хороших актеров в таком. Не читают сценарий целиком? Наверное некогда, есть время только слова выучить свои? И должен быть независимый худ. совет, который решает выпускать или нет на экраны страны то, что сделано режиссером с командой. По моему мнению контроль отсутствует, или сейчас он работает только на выявление мата. В данном случае даже с определением жанра худ совет помог бы. Это не детектив, а явно же комедия-фарс, пусть любители фарса и смотрят.
Ощущения после просмотра, что обманули. Прошу вернуть 900 руб, можно на карту
6 апреля 2025, 07:28 Ответить
Наталья Белоненко 9 апреля 2025, 14:25
Оценка
Нихуэйсю, Ням ням И цопа полная.
Это всё, что я знаю по китайски 😁.
В этом смысле фильм очень просвещает 😂.

Вообще, когда я смотрю такие фильмы, я думаю о папе, которого нет уже 13 лет. Который читал взахлёб и знал толк в хорошем кино. Думаю, что жаль он этого не видит, ему бы понравилось.

Исторический, международный, интригующий, динамичный, с "книжным" сюжетом и Милошем 😁🤠, Что ещё нужно для киношного щщщастья?
"Только не поцарпайте тут 😂" - шуточки в лучших традициях наивности 90х. Люблю такоЙе.
Да, кстати, это боевик, хоть они сейчас так и не называются: там стреляют, есть кровь, жестокость. Для слабонервных это надо учитывать. Но в остальном -
Экшн +юмор, отличные зрелищные находки -
Эти панорамы, паузы-оттяжки "затравочки", фокусировки... Постановщик ловко манипулирует вниманием, и это я считаю хорошим тоном в кино, мастерством на крепкую оценку. Не без наивности, но имеет право быть. Художественная составляющая фильма очень порадовала, +сюжет крепкий, нетривиальный, +реализация достойная. Я не скучала. В эпизоде с огнетушителем вскрикнула в голос.

По касту:
"Чекистка" - бесподобна. Мальчик - Ноунейм во 2й главной роли не уступает Милошу по экранной силе. Мальчик-китаец не подкачал. В касте огорчило только то, на сколько безлика не интересна оказалась китаянка 😐, как сдал Куценко😓, и на сколько не запоминающиеся оказались по касту второстепенные герои. Ну китаянка с пластмассовым лицом это прям боль. Как персонаж она вообще не интересна, без нее фильм ничего бы не потерял. Декорация, совсем необязательная - девочка-"повесточка", даже мне с*ки запомнились больше чем лицо. Так, чисто разбавить гендерный "баланс". На главную героиню это вообще не тянет. Только мешалась всем под ногами.
Из приятного в касте - легенда Российского кино, которая украсила картину (с ней фильм стал Картиной!!) ну и вот этот беспроигрышный приём - универсальная звезда+потенциально сильный ноунейм. Второго надо загуглить.

Милош Актерище. Это прям отдельным пунктом. Это исполнитель, который не переигрывая, не изощраясь, всегда оправдывает лучшие ожидания. Каждое его появление на экране - со смыслом, с фишкой. Вот здесь есть тот самый трансцендентный говорящий взгляд, которого я не могу увидеть в пустом Борисове. Взгляд, который уводит за собой. Детали эпизодов шикарны. Повторюсь, чисто эстетически я не поклонница (вообще!😵 ) славянской внешности, но Милош это глыба. Универсален, наполнен, на своём месте всегда.

В фильме есть один минут - нету Романа Васильева) эталонного на мой взгляд на сегодняшний момент отечественного кинолица с любимой моей персонаже-энергетикой.
В остальном рекомендую с чистой совестью

#кино #фильм #красныйШелк #хит #МилошБикович
9 апреля 2025, 14:25 Ответить
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