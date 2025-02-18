Красный шелк
– 1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на всё ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага.
Как не умели наши снимать треллеры и не надо начинать !
Общие впечатления, да можно посмотреть. Интересно чисто из вопроса "а кто же убийца". Но не настолько, чтоб пересматривать его несколько раз.
На кинопоиске на него ставят оченку 7.7. По моему завышена, 4 было-то ближе к правде.
И отдельное спасибо создателям фильма за то, что обошлись без звёзд "вселенского масштаба" Нагиева, Петрова, Бурунова, Киркорова и Дорохова
С наилучшими пожеланиями. Спасибо.
Советую к просмотру
Интересный сюжет.Детектив.До еонца не знаешь кто за кого.\
Сьемки на байкале и а тайге.\
Держит в напряжении.\
Ракурсы, цвета аадров отлично сбалансированы.\
Картинка очень вкусная и приятная.\
Советую сходить.
Сюжет ни о чем - высосан из пальца. Сцены до конца ни одна не проработана. Актеры просто отработали свой гонорар - блекло, без души. Бессмысленные и затянутые сцены "стрелялок-пулялок".
Особый лохотрон - это "формат 60 кадров в секунду": да хоть 600 - обычный человек 25‐й кадр уже не воспринимает.
1) "Крутое, зрелищное кино"- это "Летят журавли", "Офицеры", "Высокое звание", "Они сражались за Родину", "Судьба человека".
2) "Отличный юмор"- это "Кавказская пленница", "Джентельмены удачи", "Брилиантовая рука", "Белое солнце пустыни".
3) "Драма"- это "Москва слезам не верит"
4) "Узнать кто убийца"- читай книжки Артура Конандойля, Агаты Кристи, Сидни Шелдона, Бориса Акунина.
5).....Можно и дальше продолжать по пунктам
Так, что уважаемый патриот не любишь ты ни Родину, ни СССР - ты их просто не знаешь.
Посмотреть данный фильм на "одном дыхании" можно только если перед фильмом принять на грудь 0.5 беленькой без закуси (но, правда, опасность уснуть посреди фильма от этого только усугубится).
Так, что, уважаемый, смотри хорошие фильмы, развивайся и не восхваляй пошлые кинодешовки.
Бредятина полнейшая !!!!!
Тоже наверно номинируют на какую нибудь премию .
Ощущения после просмотра, что обманули. Прошу вернуть 900 руб, можно на карту
Это всё, что я знаю по китайски 😁.
В этом смысле фильм очень просвещает 😂.
Вообще, когда я смотрю такие фильмы, я думаю о папе, которого нет уже 13 лет. Который читал взахлёб и знал толк в хорошем кино. Думаю, что жаль он этого не видит, ему бы понравилось.
Исторический, международный, интригующий, динамичный, с "книжным" сюжетом и Милошем 😁🤠, Что ещё нужно для киношного щщщастья?
"Только не поцарпайте тут 😂" - шуточки в лучших традициях наивности 90х. Люблю такоЙе.
Да, кстати, это боевик, хоть они сейчас так и не называются: там стреляют, есть кровь, жестокость. Для слабонервных это надо учитывать. Но в остальном -
Экшн +юмор, отличные зрелищные находки -
Эти панорамы, паузы-оттяжки "затравочки", фокусировки... Постановщик ловко манипулирует вниманием, и это я считаю хорошим тоном в кино, мастерством на крепкую оценку. Не без наивности, но имеет право быть. Художественная составляющая фильма очень порадовала, +сюжет крепкий, нетривиальный, +реализация достойная. Я не скучала. В эпизоде с огнетушителем вскрикнула в голос.
По касту:
"Чекистка" - бесподобна. Мальчик - Ноунейм во 2й главной роли не уступает Милошу по экранной силе. Мальчик-китаец не подкачал. В касте огорчило только то, на сколько безлика не интересна оказалась китаянка 😐, как сдал Куценко😓, и на сколько не запоминающиеся оказались по касту второстепенные герои. Ну китаянка с пластмассовым лицом это прям боль. Как персонаж она вообще не интересна, без нее фильм ничего бы не потерял. Декорация, совсем необязательная - девочка-"повесточка", даже мне с*ки запомнились больше чем лицо. Так, чисто разбавить гендерный "баланс". На главную героиню это вообще не тянет. Только мешалась всем под ногами.
Из приятного в касте - легенда Российского кино, которая украсила картину (с ней фильм стал Картиной!!) ну и вот этот беспроигрышный приём - универсальная звезда+потенциально сильный ноунейм. Второго надо загуглить.
Милош Актерище. Это прям отдельным пунктом. Это исполнитель, который не переигрывая, не изощраясь, всегда оправдывает лучшие ожидания. Каждое его появление на экране - со смыслом, с фишкой. Вот здесь есть тот самый трансцендентный говорящий взгляд, которого я не могу увидеть в пустом Борисове. Взгляд, который уводит за собой. Детали эпизодов шикарны. Повторюсь, чисто эстетически я не поклонница (вообще!😵 ) славянской внешности, но Милош это глыба. Универсален, наполнен, на своём месте всегда.
В фильме есть один минут - нету Романа Васильева) эталонного на мой взгляд на сегодняшний момент отечественного кинолица с любимой моей персонаже-энергетикой.
В остальном рекомендую с чистой совестью
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