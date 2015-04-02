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Римские приключения - трейлер
Киноафиша Трейлеры Римские приключения. Трейлер

Римские приключения. Трейлер

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Дата публикации: 4 апреля 2012
Римские приключения – Фильм состоит их четырех частей, две из которых на итальянском языке расскажут об итальянцах, а две другие, англоязычные, будут посвящены американцам в Вечном городе.
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
На полтора часа нормально так спрятались от жары (+35 в тени).

Развлекалась, в основном, рассматривая дамские сумочки, предметы интерьера и Рим, конечно. Еще пыталась представить Айзенберга, если его побрить наголо.

Несколько скрасила кино тройка БАБ (Болдуин, Аллен, Бениньи).

Понравилась Пейдж, есть в ней изюминка.

Фильм никаким местом не близкий и настолько легкий и неинтересный, что забывается почти сразу.

Самое запомнившееся - про гробовщика, который стесняется петь прилюдно, но совершенно не стыдится делать то же самое голышом, да еще и тереться мочалкой при этом.

4/10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Хорошо. Легко. Качественно. 7\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
OldMovieRat 2 апреля 2015, 12:51
Зал был полон. Зал смеялся, причем нормальным смехом. Аллен - уникальный образец интеллектуального юмора в американском кино. Неспроста его в последнее время все в Европу тянет. Да, интересно бы было, если бы он и до нас доехал.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Скучный фильм. Фильм наверно кому за 40 !✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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