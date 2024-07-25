Меню
Собиратель душ - final trailer
Собиратель душ. Final trailer

Собиратель душ. Final trailer

Дата публикации: 2 июля 2024
Собиратель душ – По оценкам ФБР, лишь один из пяти серийных убийц попадает в руки закона. Остальные продолжают жить среди нас. Агент Ли Харпер охотится за одним из таких неуловимых чудовищ по прозвищу Длинноногий. Более десяти лет его жертвами становились целые семьи, члены которых мистически убивали друг друга. Чем ближе агент Харпер подбирается к разгадке личности убийцы, тем отчётливее понимает, что между ними есть связь. Любое её неверное решение приведет к гибели очередной семьи.
User 25 июля 2024, 16:02
Оценка
Свет, смена кадров, фоновая музыка, сама картинка-все сложилось великолепно. Держало в напряжении с начала и до самого конца. Очегь хорошо.
25 июля 2024, 16:02 Ответить
Киноафиша.инфо 25 июля 2024, 18:56
в ответ на сообщение User от 25 июля 2024, 16:02
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
25 июля 2024, 18:56 Ответить
User 25 июля 2024, 21:52
Оценка
Не тратье время, такой тягомотины давно не видел, даже не досидел
25 июля 2024, 21:52 Ответить
Киноафиша.инфо 26 июля 2024, 18:26
в ответ на сообщение User от 25 июля 2024, 21:52
Возможно, вы пропустили самое интересное 🤔
26 июля 2024, 18:26 Ответить
mail.leny 27 июля 2024, 05:56
Оценка
Сюжет не очень, сам фильм снят хорошо
27 июля 2024, 05:56 Ответить
Gerard Jesus 27 июля 2024, 06:21
Оценка
Практически два часа впустую потраченного времени, потраченные деньги и нервы, которые, к счастью, чудом не испортили свидание. Мои ожидания благодаря хорошему пиару и эмоции от самого фильма - небо и земля. Разочарование, да и только. Теперь этот фильм лидирует в моем персональном списке с пометкой "самый скучный".
27 июля 2024, 06:21 Ответить
User 27 июля 2024, 16:46
Оценка
Дома посмотреть можно. Ехать специально в кино, тратить время не рекомендую. Хотя кому от такая тягомотина и нравится. Обычный детектив каких много, нудно.
27 июля 2024, 16:46 Ответить
Fuka Guka 27 июля 2024, 18:13
Выйдет ли фильм в Баку?
27 июля 2024, 18:13 Ответить
natalya-artemeva 29 июля 2024, 05:00
Оценка
Фильм никакой👎Жалко потерянного времени (
29 июля 2024, 05:00 Ответить
User 30 июля 2024, 17:56
Оценка
Ну и хрень, не советую вообще
30 июля 2024, 17:56 Ответить
Иван Головков 30 июля 2024, 21:18
Оценка
Не стоит потраченного времени. Расрутили рекламу пустышки.
30 июля 2024, 21:18 Ответить
User 31 июля 2024, 13:14
Оценка
Если вы знаете, что такое «молчание ягнят» или подобные сильно психологические/ужастики, можете сходить посмотреть) Местами у вас сложится ощущение, что фильм больной) Но это просто фильм)
31 июля 2024, 13:14 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2024, 17:32
в ответ на сообщение User от 31 июля 2024, 13:14
Мы знаем, что такое «Молчание ягнят» 😎
31 июля 2024, 17:32 Ответить
zarinamamedova125 31 июля 2024, 18:22
Оценка
фильм бомба, очень страшный и атмосферный
31 июля 2024, 18:22 Ответить
Никита Рудомаха 1 августа 2024, 23:08
Оценка
У меня просто слов нет
1 августа 2024, 23:08 Ответить
Александр Сырых 2 августа 2024, 13:48
Оценка
Отличный фильм ужасов - триллер , интересный сюжет , хорошая игра актёров , немного мистики , камерная атмосфера , не клишированные ходы режиссера , жуткий - держит в напряжении весь фильм . За последние годы это лучшее что снимали в этом жанре , рекомендую именно в кино смотреть , другая совсем атмосфера.
2 августа 2024, 13:48 Ответить
Киноафиша.инфо 2 августа 2024, 19:22
в ответ на сообщение Александр Сырых от 2 августа 2024, 13:48
Согласны, Николай Клетка отлично сыграл!
2 августа 2024, 19:22 Ответить
Киноафиша.инфо 2 августа 2024, 19:26
в ответ на сообщение Никита Рудомаха от 1 августа 2024, 23:08
Фильм настолько страшный...😧
2 августа 2024, 19:26 Ответить
vladimirsnetkov 2 августа 2024, 21:23
Оценка
Нудно скучный, успел 2 раза поспать
2 августа 2024, 21:23 Ответить
User 4 августа 2024, 03:37
Оценка
снят фильм очень красиво,но скучный и нудный ,прям фу
4 августа 2024, 03:37 Ответить
aleksa1989a 4 августа 2024, 17:10
Оценка
Такой бредятины я давно не видела.Жалею что потратила свое время и деньги на просмотр данного фильма
4 августа 2024, 17:10 Ответить
aiiellosk00 5 августа 2024, 12:23
Оценка
Киноафиша, можно мне билет бесплатно или слабо?)
5 августа 2024, 12:23 Ответить
Юлия Ефимова 6 августа 2024, 00:47
Скучный, нудный и неприятно жуткий. Думали, раз такие актеры снимаются, будет интересный фильм... Жалко потраченного времени. То ли дело ужастики нашего времени (граф дракула, призрак дома на холме и т. д.)
6 августа 2024, 00:47 Ответить
Черный Плащ 6 августа 2024, 18:18
Оценка
Разочарование
6 августа 2024, 18:18 Ответить
Макс Слепов 9 августа 2024, 12:37
Оценка
Николас Кейдж сыграл отлично, очень классно вжился в эту роль. Только вот экраное время его было минуты 2-3 от силы , остальное время приходится смотреть на унылое лицо главной героини. Я безумно боюсь ужастиков и не хожу на них практически, но этот фильм не имел ни скримеров , ни нагнетения , ничего страшного. По сути я должен боятся старика с шизофренией и все, а ну и сатанизма немного
9 августа 2024, 12:37 Ответить
vadenika 10 августа 2024, 01:06
Оценка
Самый левый фильм всех времен и народов. Ту.по потратил время зря! Фу
10 августа 2024, 01:06 Ответить
kaplan.anka 10 августа 2024, 22:33
Оценка
Фильм скучный, жаль потраченное время
10 августа 2024, 22:33 Ответить
6452653 12 августа 2024, 16:58
Оценка
Кошмарно тупой фильм. Выброшенные деньги
12 августа 2024, 16:58 Ответить
тг feelmaa 14 августа 2024, 15:45
Оценка
\"Собиратель душ\" (2024, США) – криминально-психологический триллер Осгуда Перкинса с Майкой Монро и Николасом Кейджем в главной роли.\
Молодой детектив Ли Харкер с подрагивающими членами приступает к расследованию серии кровавых убийств, да так, что у тебя члены начнут подрагивать тоже. \
Нашумевший триллеро-хоррор заимел очень эффективную рекламную компанию, коей заворожил всех любителей оккультизма и чего-то нечистого, а Монро, раскрыв в интервью секрет про то, что увидела главного злодея лично лишь к концу съемочного процесса (встречу детектива и маньяка на допросе снимали одной из последних), еще больше подогрела и без того жгучий интерес к ленте.\
Дико крутое интро, тягучие, как нуга Твикса, стильные операторские планы, тревожное музыкальное сопровождение, сочные диалоги и умопомрачительное пение умопомраченного убийцы – \"Собиратель душ\" с самого начала хватает за ключицы цепкими когтями, вперяет свой черный взгляд в твою душу и отпускает только... Нет, он не отпускает и не отпустит никогда.
14 августа 2024, 15:45 Ответить
slangxxx 18 августа 2024, 22:44
Оценка
Непонятно что непонятно зачем
18 августа 2024, 22:44 Ответить
polgreg14 21 августа 2024, 08:00
Оценка
Эксплуатации идеи зла уже задрали, сколько можно!
21 августа 2024, 08:00 Ответить
Киноафиша.инфо 21 августа 2024, 18:22
в ответ на сообщение polgreg14 от 21 августа 2024, 08:00
Пока не надоест 😎
21 августа 2024, 18:22 Ответить
agnessatver 21 августа 2024, 23:56
Оценка
Не трате свое время !!! Полная хрень 👎👎👎
21 августа 2024, 23:56 Ответить
Данила Давыдов 30 августа 2024, 11:38
Оценка
Очень понравилось качество стильной съемки
30 августа 2024, 11:38 Ответить
Киноафиша.инфо 30 августа 2024, 19:19
в ответ на сообщение Данила Давыдов от 30 августа 2024, 11:38
Стиль - это всё 😎
30 августа 2024, 19:19 Ответить
Владимир Алексеев 3 сентября 2024, 20:45
Оценка
Очередной арт-хаусный кринж.Очевидно нормальных фильмов с Николасом Кейджем мы больше не увидим ☹️
3 сентября 2024, 20:45 Ответить
borzykh.vichka 11 сентября 2024, 20:53
Хз почему такие плохие комментарии, что фильм прям тупой, нифига он не тупой. \
У меня у самой слегка смешанные чувства, но больше положительных. Атмосфера, картинка, скримеры сочные. Игра актеров мощная. Сюжет немножко странный, но интересный. Много всяких крутых фишечек, типа изменения формата. В целом вкусненька, рекомендую к просмотру!
11 сентября 2024, 20:53 Ответить
Киноафиша.инфо 12 сентября 2024, 19:05
в ответ на сообщение borzykh.vichka от 11 сентября 2024, 20:53
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
12 сентября 2024, 19:05 Ответить
Эльвира Ризоева 24 сентября 2024, 01:18
Не досмотрели фильм ,из-за того ,что сработала сигнализация и всем пришлось выйти
Хотелось бы узнать ,как вернуть деньги за билет
24 сентября 2024, 01:18 Ответить
Ольга Куприна 6 февраля 2025, 15:41
Оценка
Суперский фильм, пугающая атмосфера, закрученный сюжет и отменная игра актеров, 10 из 10
6 февраля 2025, 15:41 Ответить
Киноафиша.инфо 23 февраля 2025, 15:01
в ответ на сообщение Ольга Куприна от 6 февраля 2025, 15:41
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
23 февраля 2025, 15:01 Ответить
6.1 Собиратель душ
Собиратель душ ужасы, триллер, 2024, США
