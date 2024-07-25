Собиратель душ
– По оценкам ФБР, лишь один из пяти серийных убийц попадает в руки закона. Остальные продолжают жить среди нас. Агент Ли Харпер охотится за одним из таких неуловимых чудовищ по прозвищу Длинноногий. Более десяти лет его жертвами становились целые семьи, члены которых мистически убивали друг друга. Чем ближе агент Харпер подбирается к разгадке личности убийцы, тем отчётливее понимает, что между ними есть связь. Любое её неверное решение приведет к гибели очередной семьи.
Молодой детектив Ли Харкер с подрагивающими членами приступает к расследованию серии кровавых убийств, да так, что у тебя члены начнут подрагивать тоже. \
Нашумевший триллеро-хоррор заимел очень эффективную рекламную компанию, коей заворожил всех любителей оккультизма и чего-то нечистого, а Монро, раскрыв в интервью секрет про то, что увидела главного злодея лично лишь к концу съемочного процесса (встречу детектива и маньяка на допросе снимали одной из последних), еще больше подогрела и без того жгучий интерес к ленте.\
Дико крутое интро, тягучие, как нуга Твикса, стильные операторские планы, тревожное музыкальное сопровождение, сочные диалоги и умопомрачительное пение умопомраченного убийцы – \"Собиратель душ\" с самого начала хватает за ключицы цепкими когтями, вперяет свой черный взгляд в твою душу и отпускает только... Нет, он не отпускает и не отпустит никогда.
У меня у самой слегка смешанные чувства, но больше положительных. Атмосфера, картинка, скримеры сочные. Игра актеров мощная. Сюжет немножко странный, но интересный. Много всяких крутых фишечек, типа изменения формата. В целом вкусненька, рекомендую к просмотру!
Хотелось бы узнать ,как вернуть деньги за билет
