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Заклятие Амелии - trailer
Киноафиша Трейлеры Заклятие Амелии. Trailer

Заклятие Амелии. Trailer

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Дата публикации: 3 июля 2024
Заклятие Амелии – С помощью теста ДНК Эдвард, выросший в американском приюте, узнает правду о своей биологической семье. Вместе со своей девушкой Райли он прибывает в Португалию, чтобы познакомиться с братом-близнецом и экстравагантной матерью, которые ведут уединенный образ жизни в загородном особняке, пользующимся дурной славой у местных жителей. Пока Эдвард переживает эйфорию, Райли обращает внимание на странное поведение его родни. Она исследует дом и узнает шокирующие тайны, которые представляют угрозу для ее жизни…
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5.5 Заклятие Амелии
Заклятие Амелии ужасы, триллер, 2023, Португалия
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