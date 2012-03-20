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Азбука смерти - трейлер
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Азбука смерти. Трейлер

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Дата публикации: 20 марта 2012
Азбука смерти – Каждый из режиссеров выбирает себе букву алфавита и слово, начинающееся на эту букву. Вокруг них и должен строиться сюжет отдельной новеллы. Мы станем свидетелями самых изощренных убийств по алфавиту от A до Z.
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4.6 Азбука смерти
Азбука смерти ужасы, 2012, США
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