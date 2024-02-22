Командир
– История Геннадия Зайцева, обычного мальчика из глухой уральской деревни. Он вырос в многодетной семье без отца, но сумел пережить трудности военного детства и послевоенной разрухи, и стать у истоков создания антитеррористического подразделения «Группа «Альфа».1 декабря 1988 года в г. Орджоникидзе (Владикавказ) террористы захватывают в заложники 32 ребёнка, учительницу и водителя. Под руководством Геннадия Зайцева проходит сложнейшая операция, в результате которой все заложники были освобождены, а террористы арестованы.
Рекомендую к просмотру. \
Настоящий мужчина, который прошëл путь от деревенского мальчишки до генерал- майора. \
В фильме есть лиричные и эмоционально окрашенные сильные моменты. Фильм с отличной музыкой , стоит сказать о аранжировке песни с такой строчкой : " И Ленин - такой молодой,
И юный Октябрь впереди!" отдельно, никогда ещё музыка этой песни не звучала так современно и захватывающе ✌❤.
В целом в фильме правильно расставлены исторические акценты, но всё же более обтекаемо , чем хотелось бы с точки зрения концепции.
Очень патриотично! Главный герой - настоящий герой, настоящий командир! Достойный уважения!
Трудно представить что тогда пережили дети, их родители!
Такие фильмы нужно обязательно смотреть молодёжи!
Авторам фильма: "Так держать!"
После просмотра осталось ощущение нецелостности картинки.
Как он попал на службу в КГБ? Почему именно ему поручили создать группу?
Получается, что только потому что он служил в Кремлевском полку, выбор и пал на него, а остальные сотрудники похоже в армии не служили.
Конечно понятно, что информация еще засекречена, но на то это и художественный фильм, чтобы можно было бы чем-то заполнить эти пробелы.
Сцены с детьми очень слабые, одним из главных героев картины должны быть дети, но похоже у режиссера отсутствует такой опыт и он просто упростил себе жизнь: такое впечатление, что там 3 ребенка, а их же 30.
Нам нужно такое кино, нам есть кем гордиться, но хотелось бы чтобы и качество было на соответствующем уровне, спешка и экономия здесь не уместны.
Чуть раньше смотрел документальный фильм про эту операцию, и сравнение не в пользу игровой картины.
Фильм рассказывает о герое Советского Союза, сотруднике КГБ и командире группы «А» («Альфа») - Геннадии Зайцеве, под руководством которого в 1988 году, без единой капли крови, завершилась антитеррористическая операция по освобождению 32 детей из захваченного террористами автобуса.
Кино можно разделить на две части. Первая - это биография Геннадия Зайцева, начиная с детства в военные годы, его юность в послевоенный период, служба в армии, начало работы в КГБ и создание группы «А» («Альфа»). Вторая часть - это та самая АТО в г. Минеральные воды, показанная и рассказанная в мельчайших подробностях. И если биография героя была слегка нудновата и затянута, то вторая часть фильма держала в напряжении до самых титров.
Плюс ко всему - это хороший актерский состав и музыкальное сопровождение. И очень жаль, что на такой картине в зале были только мы с другом вдвоём. Ещё две девчонки - хохотушки, сидевшие на последнем ряду - не в счёт. Тем более они посреди фильма ушли.
Моя оценка: 9 из 10. 👍
Авторизация по e-mail