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Командир - трейлер
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Командир. Трейлер

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Дата публикации: 25 декабря 2023
Командир – История Геннадия Зайцева, обычного мальчика из глухой уральской деревни. Он вырос в многодетной семье без отца, но сумел пережить трудности военного детства и послевоенной разрухи, и стать у истоков создания антитеррористического подразделения «Группа «Альфа».1 декабря 1988 года в г. Орджоникидзе (Владикавказ) террористы захватывают в заложники 32 ребёнка, учительницу и водителя. Под руководством Геннадия Зайцева проходит сложнейшая операция, в результате которой все заложники были освобождены, а террористы арестованы.
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svk5965 22 февраля 2024, 16:45
Оценка
Побольше таких фильмов..
22 февраля 2024, 16:45 Ответить
Айжан Булатова 22 февраля 2024, 21:36
Оценка
Просмотр прошёл на одном дыхании. Были бы все отечественные фильмы такими.
22 февраля 2024, 21:36 Ответить
Светлана Щербакова 22 февраля 2024, 21:50
Оценка
Прекрасный фильм, смотрели всей семьёй, очень понравился, спасибо!
22 февраля 2024, 21:50 Ответить
karataeva_76 23 февраля 2024, 13:38
Оценка
Фильм сильный. \
Рекомендую к просмотру. \
Настоящий мужчина, который прошëл путь от деревенского мальчишки до генерал- майора. \
23 февраля 2024, 13:38 Ответить
Елена Кандаурова 23 февраля 2024, 15:29
Оценка
Замечательный фильм. Хорошая игра актёров. Фильм просто за душу берёт!
23 февраля 2024, 15:29 Ответить
Юлия Разина 23 февраля 2024, 15:43
Оценка
Хороший фильм .
23 февраля 2024, 15:43 Ответить
Киноафиша.инфо 23 февраля 2024, 18:08
в ответ на сообщение Елена Кандаурова от 23 февраля 2024, 15:29
Здорово, что фильм произвел на вас такое впечатление!
23 февраля 2024, 18:08 Ответить
Сережа Хузин 24 февраля 2024, 01:59
Оценка
Фильм интересный. Ткаченко сыграл зачётно, как и главный персонаж!!
24 февраля 2024, 01:59 Ответить
A A 24 февраля 2024, 17:24
Оценка
Фильм хороший, стоящий , основаный на реальных событиях , которые происходили в моем родном городе , на наших глазах. Кино понравится молодым и людям более зрелым, а мне понравился.
В фильме есть лиричные и эмоционально окрашенные сильные моменты. Фильм с отличной музыкой , стоит сказать о аранжировке песни с такой строчкой : " И Ленин - такой молодой,
И юный Октябрь впереди!" отдельно, никогда ещё музыка этой песни не звучала так современно и захватывающе ✌❤.
В целом в фильме правильно расставлены исторические акценты, но всё же более обтекаемо , чем хотелось бы с точки зрения концепции.
24 февраля 2024, 17:24 Ответить
lenarkhairullin 24 февраля 2024, 18:42
Оценка
\"Взбесившийся автобус \" был интересный, а это так, неудачная копия
24 февраля 2024, 18:42 Ответить
Киноафиша.инфо 24 февраля 2024, 18:56
в ответ на сообщение A A от 24 февраля 2024, 17:24
Были очень рады прочитать ваш подробный отзыв, спасибо 😊
24 февраля 2024, 18:56 Ответить
User 24 февраля 2024, 19:52
Оценка
Фильм очень понравился. Интересный сюжет, основан не реальных событиях. Хорошая игра актеров и захватывающий сюжет
24 февраля 2024, 19:52 Ответить
Светлана Григорьева 24 февраля 2024, 21:26
Оценка
Посмотрела сегодня этот фильм. Важно, чтобы зрители понимали, что идут не на боевик. Это фильм-биография. Первая часть про детство и юность мне показалась не слишком искренней, диалоги какие-то не живые. А продолжение понравилось. Интересно было узнать про этого человека. И финальные кадры с праздника 9 мая расстрогали. Достойный человек, много сделал для страны.
24 февраля 2024, 21:26 Ответить
Юлия Куликова 24 февраля 2024, 21:59
Оценка
Сегодня посмотрела фильм вместе с детьми. Понравился очень! Младшая дочь сказала, что это самый крутой фильм, который она смотрела.
Очень патриотично! Главный герой - настоящий герой, настоящий командир! Достойный уважения!
Трудно представить что тогда пережили дети, их родители!
Такие фильмы нужно обязательно смотреть молодёжи!
24 февраля 2024, 21:59 Ответить
A A 24 февраля 2024, 23:27
в ответ на сообщение lenarkhairullin от 24 февраля 2024, 18:42
Оценка
Оба фильма интересны. Фильм "Взбесившийся автобус " был полностью посвящен захвату детей и их освобождению, тогда как "Командир" расказывает о биографии создателя "Альфы" . Возможно экшена было недостаточно в "Командире" и хотелось бы более подробно узнать о группе "А".
24 февраля 2024, 23:27 Ответить
danar4958 25 февраля 2024, 17:58
Оценка
Фильм понравился, хорошо что сходил, мама поплакала)
25 февраля 2024, 17:58 Ответить
User 25 февраля 2024, 18:05
Прочитал описание-посмотел фильм
25 февраля 2024, 18:05 Ответить
Марина Калакутина 25 февраля 2024, 18:55
Оценка
Все отлично.
25 февраля 2024, 18:55 Ответить
Людмила Осокина 25 февраля 2024, 19:55
Оценка
Достойный, патриотический фильм, рекомендую к просмотру!
25 февраля 2024, 19:55 Ответить
Марина Малина 26 февраля 2024, 01:29
Оценка
Фильм очень понравился, реально побольше бы таких.
26 февраля 2024, 01:29 Ответить
hatasha.kam 26 февраля 2024, 07:33
Оценка
Отличный фильм, смотрели на одном дыхании
26 февраля 2024, 07:33 Ответить
Елена Грошелева 26 февраля 2024, 17:00
Оценка
Фильм отличный. Душевный, волнительно. Супер!
26 февраля 2024, 17:00 Ответить
Светлана Плакидина 26 февраля 2024, 18:30
Сходила на фильм. Очень интересный, сильный фильм. Очень сильно впечатлил.
26 февраля 2024, 18:30 Ответить
Крестина Епифанова 26 февраля 2024, 21:24
Оценка
Замечательный фильм, очень патриотичный.
26 февраля 2024, 21:24 Ответить
nelli2902 27 февраля 2024, 00:35
Оценка
Фильм хороший. Хорошая игра актёров, сами актёры. Сюжет супер.
27 февраля 2024, 00:35 Ответить
sana76-81 28 февраля 2024, 12:31
Оценка
Отличный фильм, душевный👍
28 февраля 2024, 12:31 Ответить
Татьяна Кулькова 1 марта 2024, 13:42
Оценка
Прекрасный,патриотический фильм для семейного просмотра,отличная игра актеров.Сюжет фильма основан на реальных событиях.
1 марта 2024, 13:42 Ответить
Comon 1 марта 2024, 20:04
Оценка
Можно сказать абсолютно новый формат, для многих, ведь последние фильмы такого уровня патриотичности и такого стиля - некоторые из нас видели лет эдак 30-40 назад, а некоторые и не видели вовсе. Ну вот - первая ласточка, и это я считаю - хорошо, такие фильмы - нужны.
1 марта 2024, 20:04 Ответить
Никита Киселёв 2 марта 2024, 14:30
Оценка
Прикольный фильм
2 марта 2024, 14:30 Ответить
Никита Киселёв 2 марта 2024, 14:30
Оценка
Просто топовый фильм
2 марта 2024, 14:30 Ответить
Никита Киселёв 2 марта 2024, 14:31
в ответ на сообщение karataeva_76 от 23 февраля 2024, 13:38
Оценка
Разве он не Полковник?
2 марта 2024, 14:31 Ответить
Ольга Касаткина 2 марта 2024, 18:43
в ответ на сообщение Никита Киселёв от 2 марта 2024, 14:31
Оценка
Операция по обезвреживанию заложников проходила, когда Геннадий Зайцев был в звании полковника. А дослужился он до звания генерал-майора.
2 марта 2024, 18:43 Ответить
Ольга Касаткина 2 марта 2024, 18:45
Оценка
Мне фильм понравился. С большим удовольствием посмотрела его. Современные аранжировки некоторых песен.Давно таких фильмов не снимали. К тому же среди моих друзей есть несколько офицеров ГРУ, ФСБ и СВР.
2 марта 2024, 18:45 Ответить
mlastockina9 2 марта 2024, 19:05
Фильм замечательный, единственный минус, это кинозал, холодно и сиденья очень неудобные
2 марта 2024, 19:05 Ответить
Киноафиша.инфо 2 марта 2024, 19:54
в ответ на сообщение mlastockina9 от 2 марта 2024, 19:05
Главное, что фильм пришелся по душе!
2 марта 2024, 19:54 Ответить
User 3 марта 2024, 08:24
Оценка
Фильм супер!👍
3 марта 2024, 08:24 Ответить
global72 3 марта 2024, 14:43
Оценка
Фильм снят в лучших традициях Советского кино. Смотрится на одном дыхании. Полное отсутствие современной "тупой" конъюнктуры. Я как-будто погрузился во времена СССР. Авторы фильма и актёры огромные молодцы. Очень порадовало отсутствие "замусоленных" столичных именитых актёров. Ставлю 20 баллов из 10.
Авторам фильма: "Так держать!"
3 марта 2024, 14:43 Ответить
Я Юлия 3 марта 2024, 17:19
Оценка
Отличный, патриотический фильм. Смотрится на одном дыхании, переживания в течение всего фильма. Постановка просто супер. Смотрела с ребенком с удовольствием. Все бы фильмы были такие. Очень, очень интересный фильм.
3 марта 2024, 17:19 Ответить
Сергей Каманин 3 марта 2024, 21:50
Оценка
Наконец бандиты показаны плохими, а службы безопасности хорошими. Всё как и должно быть. А то последнее время нас приучают, что бандиты это герои, а правоохранители сплошь взяточники и коррупционеры.
3 марта 2024, 21:50 Ответить
Фёдор Смакотин 5 марта 2024, 23:12
Оценка
Ужас
5 марта 2024, 23:12 Ответить
Ольга Иванова 6 марта 2024, 03:47
в ответ на сообщение lenarkhairullin от 24 февраля 2024, 18:42
Тогда не пойду и даже онлайн смотреть не буду. Взбесившийся автобус видела и мне он понравился очень.
6 марта 2024, 03:47 Ответить
Светлана Светик 6 марта 2024, 23:08
Посмотрели фильм Командир с большим удовольствием, легко,на одном дыхании. Побольше бы таких фильмов в прокате, а не ужастиков,где одно насилие, жестокость,убийства, кровь ..... Фильм просто отличный и советуем всем посмотреть его. Ещё хочется обратиться к администрации кинотеатра. Вопрос вот в чем . Почему в кинозалы приходят зрители,в основном молодежь, с напитками, с большой коробкой попкорна, чипсами??? Очень неприятно ,когда слышно как это все жуют над твоим ухом. Как поедаются чипсы, шелестя пакетом. Это просто ужас. Это надо обязательно запретить. Конечно, те кто продает,не понимают,это действует на нервы ,отвлекает от просмотра фильма, мешает сосредоточиться. Такого ,Слава богу нет в театре и на концерте. Таких нарушителей сразу бы выгнали из зала. Нас поддерживают многие. Ну, администрация пусть прислушается ,что надо все- таки изменить в этом случае .
6 марта 2024, 23:08 Ответить
krivtsova.1987 6 марта 2024, 23:09
Оценка
Отличный фильм, всем советую посмотреть, такие фильмы нужно часто показывать по тв!
6 марта 2024, 23:09 Ответить
Ольга Крылова 7 марта 2024, 21:10
Оценка
Супер! Даже не думала, что сейчас могут такое снять. Понравился и сюжет и игра актеров и правильно расставленные акценты. Великое государство рождало великих людей. Даже дети были героями. И это ведь исторический факт, никто не стал топтать галстук даже ради спасения жизни. Разве сейчас кто-то поступил бы так?! Чтобы не снимали в последнее время всегда в любом фильме так или иначе будет очернение СССР, пусть мимоходом, но всегда это есть. А здесь нет, советские люди показаны такими какими они и были. Главное достижение СССР - советский человек. Очень понравился фильм, не ожидала.
7 марта 2024, 21:10 Ответить
User 8 марта 2024, 21:14
Оценка
Отличный фильм, желательно посмотреть подросткам
8 марта 2024, 21:14 Ответить
Денис Поспелов 10 марта 2024, 08:59
Оценка
Рассказ про реально крутого мужика, но сам фильм - дрянь полная. Ощущение, что его сделали любители начального уровня в каком то замшелом самодеятельном кружке. Режиссура и монтаж просто ужасны, настолько, что и комментировать нет смысла.. Авторы видать решили, что если врубить патриотизм на полную, то качество уже и не нужно. Жаль, конечно.
10 марта 2024, 08:59 Ответить
Елена Евгеньевна 13 марта 2024, 16:19
Оценка
Прекрасный фильм! Смотреть нужно обязательно.Очень достойно!
13 марта 2024, 16:19 Ответить
obenkendorf 15 марта 2024, 20:19
Оценка
Этот фильм просто поразил меня! Отличный сюжет, потрясающая игра актеров, и невероятная атмосфера, которая заставляет тебя погружаться в сюжет настолько глубоко, что забываешь о реальности. Очень рекомендую всем, кто любит кино и ценит искусство кинематографа!
15 марта 2024, 20:19 Ответить
Татьяна Бурова 16 марта 2024, 17:02
Оценка
Отличный фильм.Смотрится на одном дыхании.Спасибо актерам и создателям фильмо.
16 марта 2024, 17:02 Ответить
derg-s 20 марта 2024, 09:16
Оценка
Фильм хороший и нужный, но осадочек остался.
После просмотра осталось ощущение нецелостности картинки.
Как он попал на службу в КГБ? Почему именно ему поручили создать группу?
Получается, что только потому что он служил в Кремлевском полку, выбор и пал на него, а остальные сотрудники похоже в армии не служили.
Конечно понятно, что информация еще засекречена, но на то это и художественный фильм, чтобы можно было бы чем-то заполнить эти пробелы.
Сцены с детьми очень слабые, одним из главных героев картины должны быть дети, но похоже у режиссера отсутствует такой опыт и он просто упростил себе жизнь: такое впечатление, что там 3 ребенка, а их же 30.
Нам нужно такое кино, нам есть кем гордиться, но хотелось бы чтобы и качество было на соответствующем уровне, спешка и экономия здесь не уместны.
Чуть раньше смотрел документальный фильм про эту операцию, и сравнение не в пользу игровой картины.
20 марта 2024, 09:16 Ответить
valriya.1704 15 апреля 2024, 20:53
Оценка
Дно! Режиссёры бездарности! Возмущена, что такое недокино выходит на экран. История интересная, но необходим талант, что бы снимать фильмы!
15 апреля 2024, 20:53 Ответить
Weteran Mc 27 июня 2024, 01:11
Оценка
Посмотрел премьеру отечественного драматического боевика, основанного на реальных событиях - «Командир».
Фильм рассказывает о герое Советского Союза, сотруднике КГБ и командире группы «А» («Альфа») - Геннадии Зайцеве, под руководством которого в 1988 году, без единой капли крови, завершилась антитеррористическая операция по освобождению 32 детей из захваченного террористами автобуса.
Кино можно разделить на две части. Первая - это биография Геннадия Зайцева, начиная с детства в военные годы, его юность в послевоенный период, служба в армии, начало работы в КГБ и создание группы «А» («Альфа»). Вторая часть - это та самая АТО в г. Минеральные воды, показанная и рассказанная в мельчайших подробностях. И если биография героя была слегка нудновата и затянута, то вторая часть фильма держала в напряжении до самых титров.
Плюс ко всему - это хороший актерский состав и музыкальное сопровождение. И очень жаль, что на такой картине в зале были только мы с другом вдвоём. Ещё две девчонки - хохотушки, сидевшие на последнем ряду - не в счёт. Тем более они посреди фильма ушли.

Моя оценка: 9 из 10. 👍
27 июня 2024, 01:11 Ответить
Андрей Сурин 6 декабря 2024, 18:40
Оценка
как история - интересно. в остальном очень посредственно. убери первую треть фильма и вообще ничего не изменилось бы, зачем вообще нужна была "история" про отца не понятно, да и куда пропали мать и сестры тоже не ясно. по фильму вообще получилось, что стал героем за то, что отпустил самолет. в общем, не убедительно
6 декабря 2024, 18:40 Ответить
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