Под маской жиголо
– Герой Вуди предлагает своему небогатому другу услуги сутенера в оригинальном бизнесе - любовных играх с состоятельными женщинами. И, казалось бы, все пошло как по маслу, но после череды комичных ляпов и позорных провалов, становится очевидно, что парни плывут против течения денег и любви…
Люблю старика Вуди, он довольно комичен в этом фильме. Все актеры хороши.
Правда, не в обиду никому, но как же страшна Ванесса...
Шерон - красотка в свои годы - такая фигура мммм... ✊
Паради очень обаятельна, просто очень…
я, кажется, начинаю понимать, что в Ванессе нашел Джонни. Она очень женственна, не наиграно, а прямо от сердца, и такая нежная грусть на дне глаз ✊ .
Маленький негретенок с больной попой и мини-пародией на Вуди Аллена✊ , класс.
Внезапно очень понравился Лив Шрайбер, и завитушки по бокам ему к лицу.
Никогда не воспринимала Туртурро как секси, но пожалуй да... галантный такой флорист-водопроводчик. С орхидеями он очень эротично возился ✊ . Люблю орхидеи. И фильм - прелесть.
