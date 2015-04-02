Меню
Под маской жиголо - дублированный отрывок 2
Киноафиша Трейлеры Под маской жиголо. Дублированный отрывок 2

Под маской жиголо. Дублированный отрывок 2

Дата публикации: 22 апреля 2014
Под маской жиголо – Герой  Вуди предлагает своему небогатому другу услуги сутенера в оригинальном бизнесе - любовных играх с состоятельными женщинами. И, казалось бы, все пошло как по маслу, но после череды комичных ляпов и позорных провалов, становится очевидно, что  парни плывут против течения денег и любви… 
Lil 2 апреля 2015, 12:51
Прекрасный фильм!!!! Давно так приятно не проводила время!

Люблю старика Вуди, он довольно комичен в этом фильме. Все актеры хороши.

Правда, не в обиду никому, но как же страшна Ванесса...

Шерон - красотка в свои годы - такая фигура мммм... ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Андрей133 от 24/04/2014 - 22:55:11


Паради очень обаятельна, просто очень…

я, кажется, начинаю понимать, что в Ванессе нашел Джонни. Она очень женственна, не наиграно, а прямо от сердца, и такая нежная грусть на дне глаз ✊ .

Маленький негретенок с больной попой и мини-пародией на Вуди Аллена✊ , класс.

Внезапно очень понравился Лив Шрайбер, и завитушки по бокам ему к лицу.

Никогда не воспринимала Туртурро как секси, но пожалуй да... галантный такой флорист-водопроводчик. С орхидеями он очень эротично возился ✊ . Люблю орхидеи. И фильм - прелесть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
6.4 Под маской жиголо
Под маской жиголо комедия, 2013, США
