Белое пластиковое небо. Дублированный трейлер

Дата публикации: 15 марта 2024
Белое пластиковое небо – 2123 год. Земля, похожая на выжженную пустыню, перестала быть плодородной. Ученые выводят особый вид деревьев, которые вырастают из человеческой плоти, Жизнь мегаполиса теперь подчинена безжалостному закону: по достижении 50 лет все граждане обязаны стать донорами для растений. 28-летний психолог Стефан – один из активных сторонников заведенного миропорядка. Но все меняется, когда его любимая жена Нора соглашается на добровольную имплантацию. Чтобы спасти любимую, герой обманным путем проникает в секретную лабораторию, где находится его жена…
6.7 Белое пластиковое небо
Белое пластиковое небо анимация, драма, мелодрама, 2023, Франция / Венгрия / Словакия
