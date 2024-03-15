Белое пластиковое небо
– 2123 год. Земля, похожая на выжженную пустыню, перестала быть плодородной. Ученые выводят особый вид деревьев, которые вырастают из человеческой плоти, Жизнь мегаполиса теперь подчинена безжалостному закону: по достижении 50 лет все граждане обязаны стать донорами для растений. 28-летний психолог Стефан – один из активных сторонников заведенного миропорядка. Но все меняется, когда его любимая жена Нора соглашается на добровольную имплантацию. Чтобы спасти любимую, герой обманным путем проникает в секретную лабораторию, где находится его жена…
Авторизация по e-mail