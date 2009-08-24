Интимные приключения
– Неудовлетворенная своей личной жизнью, Кароль случайно знакомится с девушкой по имени Софи и та предлагает ей совершить необычное и опасное путешествие в мир чувственности, Кароль соглашается не раздумывая. Гипноз, эксперименты с собственным телом и сознанием, тайны, разгадки которых нужно искать глубоко в подсознании... Постепенно ни к чему не обязывающие эротические приключения открывают для Кароль дверь в новую вселенную, знакомство с которой полностью меняет ее жизнь.
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