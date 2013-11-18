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Небеса реальны. Трейлер
Небеса реальны. Трейлер
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Дата публикации: 18 ноября 2013
Небеса реальны
– Главный герой меняет свое мировоззрение после того, как его 4-летний сын выходит из комы и утверждает, что был в раю. В доказательство он приводит факты из жизни их семьи, которые просто не мог знать.
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