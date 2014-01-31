Патрик
– Убив мать и ее любовника несколько лет назад, Патрик впадает в коматозное состояние и становится пациентом палаты N15 в частной психиатрической клинике доктора Роже, который использует его в качестве подопытного кролика в своих странных исследованиях о жизни и смерти. Когда Кэти, медсестра недавно расставшаяся со своим бойфрендом, начинает работать в клинике, ей поручают заботиться о Патрике. Девушка обеспокоена методами лечения доктора Роже и каким-то образом чувствует, что пациент пытается установить связь с ней.
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