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Патрик - трейлер
Киноафиша Трейлеры Патрик. Трейлер

Патрик. Трейлер

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Дата публикации: 31 января 2014
Патрик – Убив мать и ее любовника несколько лет назад, Патрик впадает в коматозное состояние и становится пациентом палаты N15 в частной психиатрической клинике доктора Роже, который использует его в качестве подопытного кролика в своих странных исследованиях о жизни и смерти. Когда Кэти, медсестра недавно расставшаяся со своим бойфрендом, начинает работать в клинике, ей поручают заботиться о Патрике. Девушка обеспокоена методами лечения доктора Роже и каким-то образом чувствует, что пациент пытается установить связь с ней.
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