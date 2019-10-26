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Интимный дневник Анны Карениной - трейлер
Киноафиша Трейлеры Интимный дневник Анны Карениной. Трейлер

Интимный дневник Анны Карениной. Трейлер

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Дата публикации: 2 февраля 2016
Интимный дневник Анны Карениной
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Владислав Игоревич 26 октября 2019, 23:40
Оценка
Состоялась премьера картины "Анна Каренина. Интимный дневник". Грымов на высоте! Его эксперимент прекрасен. Он режиссер фильма, он сценарист, он же и монтировал фильм. Бюджет картины 0 рублей. В фильме приятный женский голос за кадром читает дневник Карениной. Видео для фильма были все тщательно и со всей скрупулезностью подобраны из просторов интернета и так грамотно и со вкусом сложены в одну логическую цепочку, что от картины не возможно оторваться ни на секунду, боясь пропустить что-то важное. Каждый кадр поражает своей красотой. Саундтреки к фильму по ощущению, что не прерываются и из одного плавно перетекают в другой. После просмотра картины возникает желание перечитать книгу. Хочется пожелать режиссеру на долго не уходить из кинематографа. Браво!
26 октября 2019, 23:40 Ответить
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