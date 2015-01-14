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Уиллоу Крик. Трейлер
Уиллоу Крик. Трейлер
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Дата публикации: 14 января 2015
Уиллоу Крик
– Парочка влюбленных отправляется в турпоездку к месту, где неоднократно был замечем Йети. Свои приключения они старательно снимают на видеокамеру, а видео-запись их встречи с Бигфутом находят уже после их пропажи…
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