Доставка завтра авиапочтой
– Когда водитель почтовой службы доставляет не по тому адресу посылку, содержащую спрятанные брикеты кокаина, это становится началом целой цепочки невероятных событий.
Между собой сталкиваются наркодилер, отправивший груз, так и не дождавшийся его грозный клиент и случайные получатели, которые пытаются продать свалившиеся им наркотики. Время на исходе и каждый из них пытается наложить лапу на посылку, которая была послана авиапочтой с доставкой на следующий день
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