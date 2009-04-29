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Доставка завтра авиапочтой - отрывок
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Доставка завтра авиапочтой. Отрывок

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Дата публикации: 29 апреля 2009
Доставка завтра авиапочтой – Когда водитель почтовой службы доставляет не по тому адресу посылку, содержащую спрятанные брикеты кокаина, это становится началом целой цепочки невероятных событий. Между собой сталкиваются наркодилер, отправивший груз, так и не дождавшийся его грозный клиент и случайные получатели, которые пытаются продать свалившиеся им наркотики. Время на исходе и каждый из них пытается наложить лапу на посылку, которая была послана авиапочтой с доставкой на следующий день
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