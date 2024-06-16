Меню
Ёлки 11 - тизер-трейлер
Киноафиша Трейлеры Ёлки 11. Тизер-трейлер

Ёлки 11. Тизер-трейлер

Дата публикации: 6 декабря 2024
Ёлки 11 – Судьбы многих людей из разных уголков страны переплетутся самым неожиданным образом, чтобы поздравить одинокую учительницу Валентину Михайловну. Всем им предстоит осознать нечто важное и сделать правильный выбор, чтобы вступить в Новый год с новыми надеждами.
16 июня 2024, 11:50
УРААААААВ. Я ОБЕЗАТЕЛЬНО ПОЙЭДУ
16 июня 2024, 11:50 Ответить
Григорий Лемасов 27 июня 2024, 04:13
Я. То. Же. Пойду. На. Елки. 11
27 июня 2024, 04:13 Ответить
Арсений Т 7 октября 2024, 16:18
Оценка
Шикарный фильм, очень понравился
7 октября 2024, 16:18 Ответить
usova12 5 ноября 2024, 17:11
А где старый состав актеров?
5 ноября 2024, 17:11 Ответить
Илья Перепёлкин 12 декабря 2024, 10:17
Оценка
.
12 декабря 2024, 10:17 Ответить
nataliavolkova121069 20 декабря 2024, 18:38
Оценка
Душевный, добрый и отличный фильм, только пришла из кинотеатра!!!!! Чисто наш русский до глубины души.Из\" души в душу брат\"......
20 декабря 2024, 18:38 Ответить
Александр Саутнер 20 декабря 2024, 18:51
Оценка
Когда будут билеты в продаже?
20 декабря 2024, 18:51 Ответить
Александр Шибанов 21 декабря 2024, 08:26
Оценка
На разок нормально. 7 баллов уверенно.
21 декабря 2024, 08:26 Ответить
Denis Markin 21 декабря 2024, 13:31
Оценка
Нагиев как обычно портит весь фильм. Как будто Осторожно Модерн! 20 лет спустя посмотрел… чушь
21 декабря 2024, 13:31 Ответить
krstin.mhdejxs.com129 21 декабря 2024, 23:37
Оценка
Классная комедия всем советую посмотреть
21 декабря 2024, 23:37 Ответить
User 22 декабря 2024, 21:51
Оценка
Одна из лучших частей, на равне с первыми тремя частями, бегите на фильм
22 декабря 2024, 21:51 Ответить
vanchikatya 23 декабря 2024, 14:40
Оценка
Этот фильм кинофраншизы понравился больше предыдущего, Елки-10. Но про сами Ёлки нет яркого акцента, но фильм про ценности, про отношения, про то, что новый год - семейный праздник. Желаю каждой одинокой женщине такого капитана, каждой одинокой девушке такого принца Дамира и не забывайте о пожилых близких! Всех с наступающим!
23 декабря 2024, 14:40 Ответить
nataliavolkova121069 26 декабря 2024, 17:50
Оценка
Фильм понравился, как всегда душевный и семейный! Не для молодежи.
26 декабря 2024, 17:50 Ответить
Veronika Kaygorodova 27 декабря 2024, 19:34
Оценка
Прошлые части лучше..
27 декабря 2024, 19:34 Ответить
Максим Рубанов 27 декабря 2024, 21:25
Оценка
Шлак
27 декабря 2024, 21:25 Ответить
Екатерина Лашкевич 29 декабря 2024, 01:21
Оценка
Пошла на фильм ничего от него не ожидая, было 2 свободнвх часа, а оказался прекрасный фильм, с душой и про самое главное. Трогательный и смешной одновременно. В конце ревели с подругой вместе, но по доброму. Рекомендую смотреть с детьми если им больше 8 лет - все поймут и это укрепит вашу семью , плюс научит их любить своих родителей ( так мне кажется)
29 декабря 2024, 01:21 Ответить
Екатерина Лашкевич 29 декабря 2024, 01:24
в ответ на сообщение nataliavolkova121069 от 20 декабря 2024, 18:38
Оценка
Согласна на все сто, такие фильмы и надо снимать❤️
29 декабря 2024, 01:24 Ответить
Роза Зарипова 29 декабря 2024, 21:44
Оценка
Очень понравился фильм, душевный и добрый. Моментами до слёз. Приятная картинка, и актеры подходящие на свои роли) Рекомендую)
29 декабря 2024, 21:44 Ответить
Людмила Буймова 30 декабря 2024, 22:30
Оценка
Хорошая, добрая семейная сказка, с шутками. Понравилось
30 декабря 2024, 22:30 Ответить
Hayk Tadevosyan 1 января 2025, 23:57
Оценка
Отличный фильм под новогоднего настроения!
1 января 2025, 23:57 Ответить
Наталья Абрамова 2 января 2025, 15:00
Оценка
Классный добрый, душевный фильм!!! И насмеялись т наплакались!
2 января 2025, 15:00 Ответить
Людмила Чуваева 2 января 2025, 19:11
Оценка
Фильм интересный. Актёры все замечательные, играют хорошо. И плакали и смеялись. Сюжет интересный. Душевный семейный фильм.
2 января 2025, 19:11 Ответить
Людмила Чуваева 2 января 2025, 19:18
в ответ на сообщение Denis Markin от 21 декабря 2024, 13:31
Оценка
Нагиев никогда не портит фильм, он отлично играет. У него хорошо получаются комичные роли.
2 января 2025, 19:18 Ответить
Людмила Чуваева 2 января 2025, 19:21
в ответ на сообщение Denis Markin от 21 декабря 2024, 13:31
Оценка
Зал был полный, хорошо приехала пораньше, еле билета хватило. И никто не ушёл во время фильма.
2 января 2025, 19:21 Ответить
User 3 января 2025, 15:25
Оценка
Классный фильм! Трогательный местами, легкий, с юмором.
3 января 2025, 15:25 Ответить
Алексей Воронин 4 января 2025, 01:41
Оценка
Сходили с сыном. Добрый семейный фильм. Нам понравилось.
4 января 2025, 01:41 Ответить
shkarupin-max 4 января 2025, 20:32
Оценка
Великолепный фильм
4 января 2025, 20:32 Ответить
enn_60 5 января 2025, 08:22
Хотелось бы уважения к пожилым людям ,чтобы порадовали нас и в праздничные дни снижением цен на хорошие фильмы,не все могут себе пенсионеры себе позволить
5 января 2025, 08:22 Ответить
enn_60 5 января 2025, 08:28
И вместо продажи попкорна открыли раздевалку ,очень неприятно,когда над ухом трещат и хрумкают ,можно сказать,что испорчено настроение и выкинуты деньги зря
5 января 2025, 08:28 Ответить
Юлия Гатауллина 5 января 2025, 14:17
Оценка
Душевный фильм!
5 января 2025, 14:17 Ответить
Юрий Кожевников 6 января 2025, 23:15
Оценка
Вот они! Вернулись те самые душевные елки! Елки 8 почти похоронили добрый новогодний фильм, Коровина сделали олигархом, хозяйку Йоки сделали избалованной женой олигарха, у Бориса и Жени дети не те, в общем было все испорчено, 9 чуть начали исправлять, деревня глахарева и добронравов спасли фильм, 10е снова устроили какую - то вакханалию. А 11, те самые, душевные, елки, которые мы все любим, которые несут добро и новогоднее настроение. Но все равно есть куда расти и развиваться:
1. Почему дядя Юра живёт в Тюмени но один?
2. Жена героя Антона Богданова в какой то деревне и одна без детей и мужа?
3. Вернуть бы в 12 елки героев прошлых серий.
4. Расширить географию и показать другие города России и истории в них
6 января 2025, 23:15 Ответить
Валерий Кузнецов 7 января 2025, 10:48
Оценка
Хочется узнать, что курили создатели фильма. Время потраченно зря. Обидно , что в праздничный день пошел на этот фильм.Не советую
7 января 2025, 10:48 Ответить
alenaabu104 8 января 2025, 11:19
Оценка
Отличный семейный фильи
8 января 2025, 11:19 Ответить
Милана Гелюк 9 января 2025, 05:53
Оценка
ваще здоровски\
очень новогодний фильм после которого жить захотелось. приятные актеры и сюжетные линии, которые переплетены с друг другом. на фильме пррслезилась, и не раз. было очень приятно, что актеры ощущаются как полноценные персонажи, которым хочется верить.\
спасибо большое за такой чудесный новогодний фильм!
9 января 2025, 05:53 Ответить
Галина Лаврентьева 12 января 2025, 17:12
Оценка
Шикарный фильм, посмотрела с удовольствием, душевный, трогательный, добрый. Расстрогалась до глубины души. Рекомендую к просмотру. После таких фильмов хочется творить добрые дела.
12 января 2025, 17:12 Ответить
Галина Лаврентьева 12 января 2025, 17:13
Оценка
Благодарю создателей за отличный фильм. Легкий, добрый
12 января 2025, 17:13 Ответить
Галина Лаврентьева 12 января 2025, 17:15
Оценка
Шикарный фильм, добрый, трогательный, душевный. Посмотрела с удовольствием. Тронуло до глубины души
12 января 2025, 17:15 Ответить
Татьяна Реснянская (Милюкова) 20 января 2025, 13:47
Оценка
Добрый, лёгкий, местами душещипательный фильм.
20 января 2025, 13:47 Ответить
Hayk Tadevosyan 28 января 2025, 14:26
Оценка
Фильм года 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
28 января 2025, 14:26 Ответить
Роза Зарипова 28 января 2025, 19:01
Оценка
Коассный фильм,лучший из того, что было снято ранее, и игра актеров, и сюжет, и качество картинки👍👍👍
28 января 2025, 19:01 Ответить
6.0 Ёлки 11
Ёлки 11 комедия, 2024, Россия
