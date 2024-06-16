Ёлки 11
–
Судьбы многих людей из разных уголков страны переплетутся самым неожиданным образом, чтобы поздравить одинокую учительницу Валентину Михайловну. Всем им предстоит осознать нечто важное и сделать правильный выбор, чтобы вступить в Новый год с новыми надеждами.
1. Почему дядя Юра живёт в Тюмени но один?
2. Жена героя Антона Богданова в какой то деревне и одна без детей и мужа?
3. Вернуть бы в 12 елки героев прошлых серий.
4. Расширить географию и показать другие города России и истории в них
очень новогодний фильм после которого жить захотелось. приятные актеры и сюжетные линии, которые переплетены с друг другом. на фильме пррслезилась, и не раз. было очень приятно, что актеры ощущаются как полноценные персонажи, которым хочется верить.\
спасибо большое за такой чудесный новогодний фильм!
