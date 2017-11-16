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Наемник. Trailer
Наемник. Trailer
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Дата публикации: 16 ноября 2017
Наемник
– Представитель местной народности из Новой Каледонии вопреки желанию отца отправляется во Францию, чтобы стать игроком в регби. Живя в другой части земного шара, парень узнаёт, что за успех приходится платить иногда слишком высокую цену.
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