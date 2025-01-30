Меню
Жажда славы. Trailer
Жажда славы. Trailer
Дата публикации: 30 января 2025
Жажда славы
– Киллиан мечтает о славе и толпах фанатов и верит, что бодибилдинг сделает из него звезду. Но физические и эмоциональные нагрузки доводят его до предела, а желание появиться на обложках журналов перерастает в опасную одержимость.
7.0
Жажда славы
драма, 2025, США
02:19
