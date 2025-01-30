Меню
Жажда славы - trailer
Киноафиша Трейлеры Жажда славы. Trailer

Жажда славы. Trailer

Дата публикации: 30 января 2025
Жажда славы – Киллиан мечтает о славе и толпах фанатов и верит, что бодибилдинг сделает из него звезду. Но физические и эмоциональные нагрузки доводят его до предела, а желание появиться на обложках журналов перерастает в опасную одержимость.
7.0 Жажда славы
Жажда славы драма, 2025, США
