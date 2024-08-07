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Болеро. Душа Парижа - trailer
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Болеро. Душа Парижа. Trailer

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Дата публикации: 15 мая 2024
Болеро. Душа Парижа – Знаменитый хореограф Ида Рубинштейн просит Мориса Равеля написать музыку для своего следующего балета. Она жаждет чего-то нового, чувственного. Но Равель не может найти себя. Ему предстоит вновь окунуться в пучину страсти, вдохнуть энергию пульсирующего Парижа, чтобы создать своё величайшее произведение — «Болеро».
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Ирина Рогова 7 августа 2024, 03:04
Оценка
Пошла, т.к. люблю музыку. Попурри в начале фильма в разных стилях удивило, порадовало, обещало много музыки, но ее оказалось не так много как хотелось бы. Потому не могу назвать фильм музыкальным.
История появляется в фильме в деталях. Об эпохе начала века вряд ли много узнаете.
Но если вас интересует Равель, то можно узнать много интересного.
Не пожалела, что встала на утренний сеанс. Но вряд ли стала бы пересматривать
7 августа 2024, 03:04 Ответить
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