Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Бедная богатая девочка - трейлер
Киноафиша Трейлеры Бедная богатая девочка. Трейлер

Бедная богатая девочка. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 7 октября 2011
Бедная богатая девочка – Писательница подрабатывает литературным негром и выдает тинейджерские романы. Однажды она решает отправиться в родной город на поиски бывшего бойфренда, который успел обзавестись семьей и ребенком.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Paul от 05/01/2012 - 01:50:49




Да бедная, она, бедная.

Наткнулись вчера в сети на гнусного качества экранку и повеселились изрядно. Картинка как с VHS из раннего детства, дубляж словно оттуда же, голос очень знакомый.

А фильм любопытный и Терон неимоверна. Кроме нее смотреть особо не на кого.

С диагнозом ГГ вот затрудняюсь. То ли задержка взросления у нее, то ли преждевременный кризис среднего возраста. Мучается она, желает странного.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
red_peligrim 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм просто ужасен!!!....в течении всего фильма идет скрытая рекламма кока-колы и сливочного соуса, который стоит у всег на кухне в центре стола, причем этикеткой к камере...ну и слово "комедия" к данному фильму вообще не применимо...как сказал один из зрителей после просмотра данного фильма: "Смеяться после слова лопата", что означает "юмор в фильме вообще отсутствует". Типичный, туповатый американский фильм без какого-либо особого сюжета, такое ощущение, что сценарист и режиссер особенно не заморачивались...короче говоря, если не хотите зря тратить свое время и деньги, не ходите на этот фильм!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Боже! какой сильный глубокий фильм! Конечно, это не комедия и мне лично было совсем не очевидно чем все кончится... местами увидела себя ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

5.8 Бедная богатая девочка
Бедная богатая девочка комедия, драма, 2011, США
Литвяк - тизер 01:08
Литвяк  тизер
Финник 2 - трейлер 2 02:21
Финник 2  трейлер 2
Простоквашино - трейлер 2 03:51
Простоквашино  трейлер 2
Волчок - тизер-трейлер 02:09
Волчок  тизер-трейлер
Сводишь с ума - трейлер 01:56
Сводишь с ума  трейлер
Бэмби: Лесной кошмар - дублированный трейлер 01:33
Бэмби: Лесной кошмар  дублированный трейлер
Хищник: Планета смерти - дублированный трейлер 01:59
Хищник: Планета смерти  дублированный трейлер
Паранормальное явление. Шум - дублированный трейлер 01:01
Паранормальное явление. Шум  дублированный трейлер
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Глазами пса - дублированный трейлер 01:26
Глазами пса  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше