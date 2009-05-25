Легкое поведение
– Давайте вести себя плохо!
Молодой англичанин Джон Уитэкер страстно влюбляется в сексуальную американку Лариту. Бурный роман, горячие простыни, скорый брак и нежный медовый месяц с романтическими коктейлями на побережье… Но, выходя замуж, Ларита даже в страшном сне не могла себе представить, какое будущее ее ждет. Оказавшись в классическом чопорном английском доме, избалованной красотке приходится выдержать смертельную схватку… со свекровью, которая ну никак не может мириться с легким поведением своей невестки.
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