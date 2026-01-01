Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Казанова Награды

Награды и номинации «Казанова»

Вся информация о сериале
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Best Make Up & Hair Design
Номинант
 Best Editing Fiction Entertainment
Номинант
 Best Original Television Music
Номинант
Варенье в кастрюле пригорело намертво? Не беритесь за нож — этот способ размягчит чёрный нагар без царапин и часового оттирания
Смазываю стенки холодильника маслом — и забываю про уборку на полгода: работает безотказно
Крышки от бутылок храню как зеницу ока: помогают на кухне и даче сразу в 5 ситуациях – хвастаюсь соседям
Колесников обратился к самым верным поклонникам «Первого отдела»: «Не обманывайте себя» (видео)
Швецова, Луганский, дети — и ни одной подсказки: тест по «Тайнам следствия», хорошо ли вы выучили сериал за 26 лет
Песню Высоцкого из «Земли Санникова» особо сильно обожают поляки и французы: поют даже 46 лет после смерти актера
Переиздание исправило главную ошибку «Ла-Ла Ленда»: Гослинг 10 лет не мог смотреть фильм из-за нее
«Меня просто вырубает»: 2 этих балета Цискаридзе всем сердцем ненавидит, пока зрители платят за билеты сотни тысяч
Про «Первый отдел» забудьте – лучшую роль Колесников сыграл в русском «Шерлоке»: вы точно не узнаете Брагина в новинке НТВ (видео)
10 серий, рейтинг 98% на Rotten Tomatoes: странная новинка 2026 года от Apple TV смешивает «Сияние», «Челюсти», «Оно» и чёрный юмор
«Бегущий по лезвию» 50 лет спустя: репликанты возвращаются на Amazon, теперь без Гослинга и Форда
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше