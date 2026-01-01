Горячая или холодная? Вот какой водой нужно заливать рис — и плов рассыпается зернышко к зернышку

Мажу маслом унитаз перед уходом из дома и радуюсь: гениальный лайфхак помогает на 2–3 месяца

Заливаю пятно крови на одежде двумя аптечными тюбиками — ни следа не остается: даже белые шорты сияют как альпийский снег

Шерстяной Гайдай и пушистый Рязанов: героев любимых фильмов СССР превратили в вязаные игрушки – спорим, даже 3/5 не узнаете? (тест)

Только 5 мини-сериалов Netflix идеальны от первой до последней секунды: про №4 и №5 трубили на каждом углу – смотрели остальные?

«Невский» — крепкий середнячок, но вот этот сериал с Паламарчуком — высший пилотаж: «Кинопоиск» не зря отправил его в топ-250 лучших

Пока в мире собирает «Одиссея», россияне штурмуют кинотеатры из-за новинки со Стояновым — уже вторые выходные подряд №1 в прокате

Сериал по «Властелину колец» ждет перезапуск — 3-й сезон начнется с чистого листа, будто первых двух и не существовало

«Шляпу сними! Кепочку надень вот»: угадаете советскую классику по кадрам героев в модной кепке? (сложный тест)

«Одиссея» несется к $1 000 000 000 в прокате, но без этого советского фильма Нолан считал бы копейки: вдохновился им (и еще парочкой)