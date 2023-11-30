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Киноафиша Новости Зло из старого бассейна поражает семью Уайатта Рассела в трейлере хоррора «Проклятые воды»

Зло из старого бассейна поражает семью Уайатта Рассела в трейлере хоррора «Проклятые воды»

30 ноября 2023 11:37
Зло из старого бассейна поражает семью Уайатта Рассела в трейлере хоррора «Проклятые воды»

Новый фильм от компании, выпустившей «Пять ночей с Фредди» и «М3ГАН».

Специализирующаяся на хоррорах кинокомпания Blumhouse выпустила новый трейлер мистического фильма «Проклятые воды», основанного на одноименной короткометражке Брайса Макгуайра, которая вышла в 2014 году.

Фильм повествует о семье бывшего профессионального игрока в бейсбол (Уайатт Рассел), который страдает от прогрессирующего заболевания. Надеясь вернуть былую физическую форму и порадовать свою жену (Керри Кондон) и детей, мужчина переселяется с ними в новый комфортабельный дом с бассейном. Однако плавание во дворе приводит к столкновению со злобной сущностью, живущей в глубинах бездонного резервуара.

В трейлере показано, как семья главных героев обосновывается в новом жилье, чистит бассейн и устраивает праздник в честь новоселья. Однако вскоре начинают происходить устрашающие события. Например, пропадает кот по кличке Сидр, а позже девушка, играющая со своим парнем в «Марко Поло», оказывается атакована монстром. Также в ролике можно увидеть, что одержимый демоном персонаж Рассела нападает на свою дочь.

Макгуайр снял фильм по сценарию, который он написал вместе с Родом Блэкхёрстом.

В американский прокат «Проклятые воды» выйдут 4 января 2024 года.

Фото: Blumhouse
Елена Королева
Елена Королева
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