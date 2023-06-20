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Киноафиша Новости Женщина-детектив расследует страшные убийства в трейлере триллера «Молчание ангелов»

Женщина-детектив расследует страшные убийства в трейлере триллера «Молчание ангелов»

20 июня 2023 13:39
Женщина-детектив расследует страшные убийства в трейлере триллера «Молчание ангелов»

Криминальный фильм о поисках маньяка выйдет в российский прокат этим летом.

Прокатная компания Capella Film представила дублированный трейлер датского криминального триллера о похищениях «Молчание ангелов», главные роли в котором сыграли Юлие Эльгор («Охотники за головами») и Роланд Меллер («Цитадель»). Российский релиз ленты намечен на 31 августа.

Действие разворачивается в городе, где происходит серия жестоких убийств молодых девушек. Маньяк по прозвищу Создатель ангелов похищает жертв, а спустя некоторое время полицейские находят их изуродованные тела. За расследование цепочки загадочных преступлений берется детектив Лаура (Эльгор), не так давно пережившая сильное эмоциональное потрясение. Не успев оправиться от личной трагедии, героиня решает найти преступника. Объединившись с коллегой-детективом Йеспером (Меллер), она пытается выйти на след маньяка, однако она и представить не может, к чему все это приведет.

Помимо ведущей роли, Юлие Эльгор выступила также автором идеи и сорежиссером фильма вместе с Эсбеном Тоннесеном («Сыщики»). Сценарий написал Юсуф Отман. В остальной актерский состав вошли Стине Стенгаде, Кристофер Лессо, Андреа Ван Йенсен, Марк Харпсо, Нильс Андерс Торн, Майкл Асмуссен, Аманда-Ли Расмуссен и Кристин Гьерульфф.

Фото: SF Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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