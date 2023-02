You want the moon? Just say the word! 5 необычных признаний в любви из кино

You have bewitched me

Какая экранизация «Гордости и предубеждения» вам ближе: с Колином Фертом или с Кирой Найтли? Как бы то ни было, если хочется пафосно рассказать о своих чувствах, позаимствуйте слова из сцены признания мистера Дарси Элизабет:

You must allow me to tell you how ardently I admire and love you.

Позвольте мне сказать, что я вами бесконечно очарован и что я вас люблю (в другом переводе — я боготворю и отчаянно люблю вас).

Впрочем, в фильме 2005 года этот фрагмент звучит не так старомодно. Вполне годится для валентинки:

You have bewitched me, body and soul, and I love, I love, I love you. I never wish to be parted from you from this day on.

Я должен сказать вам, что вы околдовали меня, мои тело и душу, и я люблю... я люблю... я люблю вас. И с этого дня хочу никогда с вами не расставаться.

You want the moon? Just say the word

В США есть свой аналог «Иронии судьбы» — кино, которое обязательно крутят по телевизору в сочельник… И нет, речь не про «Один дома». «Эта замечательная жизнь» часто мелькает в списке фильмов, несправедливо обделенных «Оскаром». Классическая картина золотого века Голливуда — и традиционное предложение достать небесное светило в знак своей преданности:

You want the moon? Just say the word, and I’ll throw a lasso around it and pull it down.

Хочешь луну? Только скажи, я брошу лассо и стяну ее вниз.

You are the moon of my life

Начало романа Дейенерис и кхала Дрого из «Игры Престолов» было… своеобразным. Тем больше впечатляет то, как сильно полюбили друг друга герои — и какой чувственной вышла сцена прощания, где они зовут друг друга «мое солнце и звезды» и «луна моей жизни». Даже тот, кто не смотрел сериал, согласится: звучит романтичнее, чем просто «котик» или «милая».

You are the moon of my life. That is all I know and all I need to know. And if this is a dream, I will kill the man who tries to wake me.

Ты луна моей жизни. Это все, что я знаю… и все, что мне нужно знать.

И если это сон, то я убью любого, кто попробует меня разбудить.

You look amazing, especially in cookie pants

Серьезных медицинских процедуралов (прим. ред. процедурная драма) много, а душевная и смешная «Клиника» такая одна. В ситкоме много трогательных моментов, но больше всего переживаешь за отношения Джей Ди и Эллиот. И немудрено, ведь если партнер восхищается тобой даже в растянутой домашней одежде, значит, это всерьез.

“You look amazing.” — “Even in cookie pants?” — “Especially in cookie pants.”

— Ты потрясающе выглядишь.

— Даже в трениках?

— Особенно в трениках.

Отсылка к этой сцене порадует любого, кто смотрел ситком. Но высший пилотаж — комичное признание Джонатана в предпоследнем сезоне. Все знают: нет ничего крепче дружбы Джей Ди и Терка. Поэтому Эллиот выпала большая честь! Если опустить последний панчлайн «для тех, кто в теме», монолог можно разбирать на цитаты:

I don’t know if it’s possible for me to put how I feel about you into words but I guess I’ll give it a shot. I never really believed I’d find someone I loved as much as you. I love you more than anything in the whole world. Elliot, I love you more than Turk!

Не знаю, смогу ли выразить словами свои чувства к тебе, но я попробую. Я никогда не верил, что смогу найти кого-то, кого полюблю так же сильно, как тебя. Я люблю тебя сильнее всего на свете. Даже сильнее, чем Терка!

I want to share a lifetime with you

Настоящая любовь дороже вечной жизни. Так считает дочь эльфийского лорда Арвен и решает связать себя узами брака со смертным Арагорном. Завораживающее свидание на мосту во второй части «Властелина колец» — одна из самых романтичных сцен в современном кинематографе:

I would rather share one lifetime with you than face all the ages of this world alone.

Я скорее разделю смертную жизнь с тобой, чем проживу все эпохи мира в одиночестве.