Warner Bros готовит байопик об Эдит Пиаф с использованием ИИ для воссоздания образа певицы

Легендарная французская певица Эдит Пиаф ушла из жизни более 60 лет назад, но ее вернут в жизни в биографическом фильме, над которым работает студия Warner Bros. Как передает Variety, голос и облик Пиаф в предстоящей картине будут воспроизведены при помощи искусственного интеллекта.

Проект получил название «Эдит». Это будет 90-минутный фильм, действие которого развернется в Париже и Нью-Йорке с 1920-х по 1960-е года. Пиаф, прозванная «парижским воробушком», умерла 10 октября 1963 года. Повествование в картине будет вести созданное при помощи искусственного интеллекта факсимиле певицы. Создатели байопика обещают «раскрыть аспекты ее жизни, которые ранее были неизвестны».

Компания Warner Music представила концепт-арт к предстояшему фильму:

«Эдит» также будет включать анимационные сцены и архивные видеозаписи, на которых запечатлены выступления Пиаф, ее личная жизнь и телевизионные интервью.

Согласно Warner Music, нейросеть обработала сотни образов и записей голоса Пиаф, что даст возможность ее «уникальному голосу и образу вернуться к жизни, чтобы расширить аутентичность и эмоциональное воздействие ее истории». Также в фильме прозвучат знаменитые песни Пиаф, включая такие хиты, как La Vie en rose и Non, je ne regrette rien.

Проект основан на оригинальной идее Жюли Вей. Она же работает над сценарием вместе с Жилем Марлиаком.