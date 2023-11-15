Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Брат 3" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Warner Bros готовит байопик об Эдит Пиаф с использованием ИИ для воссоздания образа певицы

Warner Bros готовит байопик об Эдит Пиаф с использованием ИИ для воссоздания образа певицы

15 ноября 2023 14:17
Warner Bros готовит байопик об Эдит Пиаф с использованием ИИ для воссоздания образа певицы

В создании картины принимают участие наследники Пиаф.

Легендарная французская певица Эдит Пиаф ушла из жизни более 60 лет назад, но ее вернут в жизни в биографическом фильме, над которым работает студия Warner Bros. Как передает Variety, голос и облик Пиаф в предстоящей картине будут воспроизведены при помощи искусственного интеллекта.

Проект получил название «Эдит». Это будет 90-минутный фильм, действие которого развернется в Париже и Нью-Йорке с 1920-х по 1960-е года. Пиаф, прозванная «парижским воробушком», умерла 10 октября 1963 года. Повествование в картине будет вести созданное при помощи искусственного интеллекта факсимиле певицы. Создатели байопика обещают «раскрыть аспекты ее жизни, которые ранее были неизвестны».

Компания Warner Music представила концепт-арт к предстояшему фильму:

Warner Bros готовит байопик об Эдит Пиаф с использованием ИИ для воссоздания образа певицы

«Эдит» также будет включать анимационные сцены и архивные видеозаписи, на которых запечатлены выступления Пиаф, ее личная жизнь и телевизионные интервью.

Согласно Warner Music, нейросеть обработала сотни образов и записей голоса Пиаф, что даст возможность ее «уникальному голосу и образу вернуться к жизни, чтобы расширить аутентичность и эмоциональное воздействие ее истории». Также в фильме прозвучат знаменитые песни Пиаф, включая такие хиты, как La Vie en rose и Non, je ne regrette rien.

Проект основан на оригинальной идее Жюли Вей. Она же работает над сценарием вместе с Жилем Марлиаком.

Фото: Roger Viollet/Getty Images
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Ромен Дюрис и его сын живут среди мутантов в трейлере фантастической драмы «Королевство зверей» Ромен Дюрис и его сын живут среди мутантов в трейлере фантастической драмы «Королевство зверей» Читать далее 15 ноября 2023
Сергей Марин расследует ряд загадочных убийств в трейлере исторического детектива «Цербер» Сергей Марин расследует ряд загадочных убийств в трейлере исторического детектива «Цербер» Читать далее 14 ноября 2023
Клоун Арт кладет подарки под елку в тизере «Ужасающего 3» Клоун Арт кладет подарки под елку в тизере «Ужасающего 3» Читать далее 14 ноября 2023
Знаменитый рыжий кот уплетает лазанью в трейлере мультфильма «Гарфилд» Знаменитый рыжий кот уплетает лазанью в трейлере мультфильма «Гарфилд» Читать далее 14 ноября 2023
Дакота Джонсон предвидит будущее в трейлере супергеройского фильма «Мадам «Паутина» Дакота Джонсон предвидит будущее в трейлере супергеройского фильма «Мадам «Паутина» Читать далее 15 ноября 2023
Престарелый кинорежиссер устраивает хайп в трейлере комедии «Великая магия» Престарелый кинорежиссер устраивает хайп в трейлере комедии «Великая магия» Читать далее 15 ноября 2023
Повзрослевшая дочь Александра Петрова мечтает о спортивном успехе в тизере фильма «Лед 3» Повзрослевшая дочь Александра Петрова мечтает о спортивном успехе в тизере фильма «Лед 3» Читать далее 14 ноября 2023
Роман Михайлов показывает сыну мир подпольного покера в трейлере фильма «Поедем с тобой в Макао» Роман Михайлов показывает сыну мир подпольного покера в трейлере фильма «Поедем с тобой в Макао» Читать далее 15 ноября 2023
Крепкая работа Ридли Скотта: появились рецензии на фильм «Наполеон» с Хоакином Фениксом Крепкая работа Ридли Скотта: появились рецензии на фильм «Наполеон» с Хоакином Фениксом Читать далее 15 ноября 2023
Жертва домашнего насилия учится жить без рук в трейлере сериала «Сама виновата?» Жертва домашнего насилия учится жить без рук в трейлере сериала «Сама виновата?» Читать далее 14 ноября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше