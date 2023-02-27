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Киноафиша Новости Вышел трейлер драмы «Тысяча и один», получившей главный приз кинофестиваля «Сандэнс» 2023

Вышел трейлер драмы «Тысяча и один», получившей главный приз кинофестиваля «Сандэнс» 2023

27 февраля 2023 16:28
Вышел трейлер драмы «Тысяча и один», получившей главный приз кинофестиваля «Сандэнс» 2023

Автор фильма заявила, что ее картина посвящена Нью-Йорку, который разбил ей сердце.

Кинокомпания Focus Features опубликовала трейлер семейной драмы «Тысяча и один», получившей главный приз американского фестиваля независимого кино «Сандэнс». Главные роли в фильме исполнили Тейяна Тейлор («Поездка в Америку 2»), Аарон Кингсли Адетола («Восхождение»), Джосия Кросс («Последний настоящий гангстер»), Авен Кортни («Король Ричард») и Уильям Кэтлетт («Реальная история»).

Картина повествует о молодой жительнице Нью-Йорка Инес, некогда отдавшей своего сына Терри (в разных возрастах персонажа сыграли Кингсли, Кросс и Кортни) приемным родителям из-за необходимости отбыть тюремный срок в тюрьме Рикерс в 1993 году. После освобождения она крадет его из новой семьи в надежде, что с ней мальчику будет лучше. Однако спустя много лет героиня начинает сомневаться в том, что сделала правильный выбор, и решает раскрыть Терри всю правду о его прошлом.

Режиссером фильма выступила А. В. Роквелл. В интервью IndieWire она сказала, что Нью-Йорк не просто стал местом действия картины, но и послужил главным источником вдохновения при ее создании:

«Для меня как для жительницы Нью-Йорка было большой честью снять фильм о городе, где работали многие великие режиссеры, которыми я восхищаюсь, такие как Спайк Ли, Мартин Скорсезе и Вуди Аллен. Они все известны как нью-йоркцы, снимающие нью-йоркские фильмы, но я в первую очередь стремилась передать чувство разбитого сердца, а не восхищения. Нью-Йорк разбил мне сердце».

Премьера «Тысячи и одного» состоится 31 марта.

Фото: Focus Features
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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