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Киноафиша Новости Вышел новый трейлер комедийного хоррора на тему расизма «Потемнело»

Вышел новый трейлер комедийного хоррора на тему расизма «Потемнело»

18 мая 2023 15:33
Вышел новый трейлер комедийного хоррора на тему расизма «Потемнело»

В фильме высмеиваются классические расовые клише слэшеров.

Студия Lionsgate представила свежий трейлер комедийного хоррора на тему расизма «Потемнело», в котором высмеиваются штампы из фильмов ужасов. В ролике происходящее на экране прерывается вставками с реакциями зрителей из кинотеатра.

В центре сюжета окажется группа темнокожих приятелей. В период июньских выходных друзья решают собраться для совместной поездки на отдых, но вместо приятных впечатлений они оказываются запертыми в загородном доме таинственного убийцы. Теперь герои вынуждены играть по его извращенным правилам в страшную игру. Авторы картины иронизируют на тему классических расовых клише слэшеров: например, кто умрет первым, если все герои темнокожие.

Режиссером выступил Тим Стори — постановщик дилогии «Фантастическая четверка», киноверсии «Тома и Джерри», «Шафта», а также комедий «Парикмахерская», «Думай, как мужчина» и «Совместная поездка». Сценарий написали Трэйси Оливер («Улетные девочки») и Дуэйн Перкинс («Бруклин 9-9»). В актерский состав вошли Антуанетта Робертсон, Дуэйн Перкинс, Синква Уоллс, Грейс Байерс, Икс Майо, Мелвин Грегг, Жермен Фаулер, Ивонн Орджи, Джей Фэро и Джеймс Роджерс.

Премьера «Потемнело» намечена на 16 июня.

Фото: Lionsgate
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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