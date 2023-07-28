В сеть выложили отрывок из фильма Романа Полански «Дворец»

В нем персонаж Оливера Мазуччи муштрует персонал своего отеля перед наступлением самой ответственной ночи в году.

В нем персонаж Оливера Мазуччи муштрует персонал своего отеля перед наступлением самой ответственной ночи в году.

Кинокомпания 01Distribution опубликовала отрывок из нового фильма Романа Полански, получившего название «Дворец». Картина повествует о роскошном швейцарском отеле, спроектированном мистическим архитектором в начале 1900-х годов. Это старинное здание пропитано сказочной готической атмосферой, которую так обожают знаменитости и богатеи, регулярно съезжающееся сюда для празднования новогодней ночи.

Сюжет разворачивается 31 декабря 1999 года. Близится рассвет нового тысячелетия, и преданный своему делу пятидесятилетний менеджер отеля Хансуэли (Оливер Мазуччи) инспектирует вверенные ему владения, чтобы убедиться, что празднование пройдет без промашек. Целая армия официантов, коридорных, поваров и другой обслуги готовится к торжественной ночи, на протяжении которой ей придется удовлетворять самые абсурдные прихоти своих экстравагантных гостей.

В опубликованном отрывке Хансуэли муштрует персонал отеля перед самым ответственным вечером в году.

В картине также снялись Фанни Ардан, Джон Клиз, Александр Петров, Микки Рурк и другие звезды. «Дворец» выйдет в официальный российский прокат 23 ноября.