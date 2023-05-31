В России выйдет хоррор студии A24 «Два, три, демон, приди!» — доступен дублированный трейлер

Прокатная компания Arna Media выпустила дублированный трейлер жуткого хоррора «Два, три, демон, приди!» от знаменитой студии A24, выпустившей ранее такие инди-хиты, как «Солнцестояние», «Пэрл» и «Всё везде и сразу». Российская премьера намечена на 17 августа.

В центре событий окажется группа молодых людей, решивших необычным образом развлечься на вечеринке — они устраивают спиритический сеанс, во время которого девушка Мия призывает в наш мир заблудшие души. Правила просты: произнести заклятие перед мумифицированной рукой и пустить призрака в свое тело. Главное — успеть уложиться в минуту, но если ритуал нарушить, то потусторонний портал уже не закрыть. В итоге экзотическое развлечение оборачивается для всех участников настоящим кошмаром наяву.

Главную роль сыграла звезда «Бюро магических услуг» Софи Уайлд. В остальной актерский состав вошли Джо Берд, Александра Дженсен, Отис Дханджи, Маркус Джонсон, Касс Кьюмерфорд, Александрия Стеффенсон, Зои Теракес, Крис Алосио и Миранда Отто. Режиссерами выступили дебютанты Дэнни Филиппу и Майкл Филиппу. Ранее они вели популярный YouTube-канал RackaRacka, где производили комедийный и хоррор-контент. В прошлом месяце их утвердили на должность постановщиков новой экранизацию культовой видеоигры «Уличный боец» (Street Fighter). В создании сценария «Два, три, демон, приди!» участвовала Дэйли Пирсон («Очень стремные дела»).

Мировая премьера «Два, три, демон, приди!» состоялась еще прошлой осенью, после чего фильм демонстрировался на ряде престижных киносмотров, включая «Сандэнс», Берлинале и SXSW. Критический рейтинг одобрения картины на Rotten Tomatoes составляет 97%.