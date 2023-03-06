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Киноафиша Новости В разработку запущен байопик о лидере рок-группы «Сектор Газа» Юрии Хое

В разработку запущен байопик о лидере рок-группы «Сектор Газа» Юрии Хое

6 марта 2023 12:02
В разработку запущен байопик о лидере рок-группы «Сектор Газа» Юрии Хое

Постановкой фильма займется создатель сериала «Детка».

В официальных социальных сетях рок-группы «Сектор Газа» появилось сообщение о том, что в разработку был запущен биографический фильм о ныне покойном лидере музыкального коллектива Юрии Клинских, более известном под псевдонимом Юрий Хой.

В своем посте представители «Сектора Газа» отметили, что во многом проект был вдохновлен новым сериалом «Король и Шут» об одноименной панк-группе. По их словам, в данный момент все внимание отечественной «рок-общественности приковано к кинематографической тематике», поэтому выпуск картины о Клинских станет закономерным шагом.

Режиссером будущей ленты вступит Владимир Щегольков, наиболее известный по мелодраме «С пяти до семи», комедии «Везет» и криминальному шоу «Москва, Центральный округ». Ранее он уже успел попробовать свои силы в музыкальном жанре, сняв сериал «Детка» с Сергеем Шнуровым и Валентиной Лукащук в главных ролях.

«Сектор Газа» — одна из самых прославленных российских рок-групп 1980-1990-х годов. За время своего существования коллектив выпустил множество композиций, ставших неотъемлемой частью культуры той эпохи. В число их лучших работ вошли такие хиты, как «Туман», «Лирика», «Пора домой» и другие песни. В 2000 году «Сектор Газа» распался из-за смерти Клинских.

Премьера биографического фильма о Клинских и «Секторе Газа» намечена на 2024 год. Другие подробности проекта пока неизвестны.

Фото: Eventworld
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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