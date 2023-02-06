Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Заклятие Абизу" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В Москве пройдет форум медиа и телеком индустрии CSTB.PRO.MEDIA

В Москве пройдет форум медиа и телеком индустрии CSTB.PRO.MEDIA

6 февраля 2023 11:51
В Москве пройдет форум медиа и телеком индустрии CSTB.PRO.MEDIA

Гости мероприятия смогут посетить выступления сотни спикеров, признанных ведущими профессионалами своей области.

14-15 марта в Москве пройдет форум CSTB.PRO.MEDIA, одно из главных ежегодных событий в жизни российских медиа и телекоммуникационных индустрий.

В этом году мероприятие отметит свой 25-летний юбилей, поэтому его гостей и участников ждет насыщенная программа. Посетители форума смогут увидеть новые проекты от ведущих компаний отечественной медиасферы, в том числе крупных производителей и дистрибьюторов контента, разработчиков современного оборудования и программного обеспечения, а также услышать мнения о будущем всей индустрии от представителей профильных ассоциаций и СМИ. В целом гостей форума ожидают вступления сотни спикеров, каждый из которых является призонным профессионалом своей области.

Кроме того, в рамках CSTB.PRO.MEDIA состоится второй ежегодный фестиваль контента российских стриминговых сервисов ORIGINAL+, на котором пройдут первые показы самых ожидаемых фильмов и сериалов отечественных цифровых платформ. Все представленные на фестивале проекты будут оценены компетентным жюри. По итогам их голосования проекты-конкурсанты фестиваля будут удостоены призов в десяти различных категориях, таких как «Самый ожидаемый проект», «Оригинальный сериал (фильм)», «Оригинальное режиссерское видение» и других. Принять участие в фестивале может любой желающий при условии, что его проект ранее не был выложен в открытый доступ и не демонстрировался на похожих фестивалях, а его хронометраж составляет более 25 минут.

Организаторы CSTB.PRO.MEDIA ожидают, что мероприятие посетят более 3000 человек. Форум пройдет в аутентичном особняке XIX века LOFTHALL 2, 3, расположенном в центре города.

Регистрация на форум доступна на официальным сайте мероприятия — https://cstb.ru/. Зарегистрироваться на участие в фестивале ORIGINAL+ можно на странице http://originalfestival.ru , а подать заявку на участие в конкурсе контента — по следующей электронной почте [email protected] . Для связи с PR-отделом мероприятия — [email protected]

Фото: CSTB.PRO.MEDIA
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Крутон и дефлопе: лучшие цитаты и «мудрости» из франшизы «О чем говорят мужчины» Крутон и дефлопе: лучшие цитаты и «мудрости» из франшизы «О чем говорят мужчины» Читать далее 1 февраля 2023
Все без ума от Дженнифер Кулидж: 10 интересных фактов о звезде «Белого лотоса» Все без ума от Дженнифер Кулидж: 10 интересных фактов о звезде «Белого лотоса» Читать далее 4 февраля 2023
Загадочные убийства и тайные общества: 8 сериалов, похожих на «Карнивал Роу» Загадочные убийства и тайные общества: 8 сериалов, похожих на «Карнивал Роу» Читать далее 6 февраля 2023
От «Серого человека» до «Не смотрите наверх»: 10 самых просматриваемых фильмов Netflix за 2022 год  От «Серого человека» до «Не смотрите наверх»: 10 самых просматриваемых фильмов Netflix за 2022 год Читать далее 5 февраля 2023
Он вам не Вин Дизель: 10 всемирно известных звезд, сменивших свои реальные имена Он вам не Вин Дизель: 10 всемирно известных звезд, сменивших свои реальные имена Читать далее 6 февраля 2023
Рестлеры в масках, Ла Йорона и Гильермо дель Торо: 7 необычных мексиканских хорроров Рестлеры в масках, Ла Йорона и Гильермо дель Торо: 7 необычных мексиканских хорроров Читать далее 2 февраля 2023
Что смотреть на выходных: «Вавилон», хоррор про куклу и детектив «Комплекс бога» Что смотреть на выходных: «Вавилон», хоррор про куклу и детектив «Комплекс бога» Читать далее 3 февраля 2023
«Одни из нас»: как посмотреть сериал в оригинале и все понять «Одни из нас»: как посмотреть сериал в оригинале и все понять Читать далее 1 февраля 2023
День всех влюбленных в кино: Киноафиша приглашает на показ ромкома «Моя пиратская свадьба» День всех влюбленных в кино: Киноафиша приглашает на показ ромкома «Моя пиратская свадьба» Читать далее 3 февраля 2023
Джеймс Ганн раскрыл будущее DC: 13 проектов, которые мы скоро увидим Джеймс Ганн раскрыл будущее DC: 13 проектов, которые мы скоро увидим Читать далее 1 февраля 2023
Related video