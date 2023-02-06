В Москве пройдет форум медиа и телеком индустрии CSTB.PRO.MEDIA

14-15 марта в Москве пройдет форум CSTB.PRO.MEDIA, одно из главных ежегодных событий в жизни российских медиа и телекоммуникационных индустрий.

В этом году мероприятие отметит свой 25-летний юбилей, поэтому его гостей и участников ждет насыщенная программа. Посетители форума смогут увидеть новые проекты от ведущих компаний отечественной медиасферы, в том числе крупных производителей и дистрибьюторов контента, разработчиков современного оборудования и программного обеспечения, а также услышать мнения о будущем всей индустрии от представителей профильных ассоциаций и СМИ. В целом гостей форума ожидают вступления сотни спикеров, каждый из которых является призонным профессионалом своей области.

Кроме того, в рамках CSTB.PRO.MEDIA состоится второй ежегодный фестиваль контента российских стриминговых сервисов ORIGINAL+, на котором пройдут первые показы самых ожидаемых фильмов и сериалов отечественных цифровых платформ. Все представленные на фестивале проекты будут оценены компетентным жюри. По итогам их голосования проекты-конкурсанты фестиваля будут удостоены призов в десяти различных категориях, таких как «Самый ожидаемый проект», «Оригинальный сериал (фильм)», «Оригинальное режиссерское видение» и других. Принять участие в фестивале может любой желающий при условии, что его проект ранее не был выложен в открытый доступ и не демонстрировался на похожих фестивалях, а его хронометраж составляет более 25 минут.

Организаторы CSTB.PRO.MEDIA ожидают, что мероприятие посетят более 3000 человек. Форум пройдет в аутентичном особняке XIX века LOFTHALL 2, 3, расположенном в центре города.

Регистрация на форум доступна на официальным сайте мероприятия — https://cstb.ru/. Зарегистрироваться на участие в фестивале ORIGINAL+ можно на странице http://originalfestival.ru , а подать заявку на участие в конкурсе контента — по следующей электронной почте [email protected] . Для связи с PR-отделом мероприятия — [email protected]