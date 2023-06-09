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Киноафиша Новости В июле в России пройдут «Дни африканской культуры и кино»

В июле в России пройдут «Дни африканской культуры и кино»

9 июня 2023 16:36
В июле в России пройдут «Дни африканской культуры и кино»

Гости смогут посетить показы африканского кино и творческие встречи с представителями киноиндустрии континента.

С 25 по 28 июля в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Дни африканской культуры и кино», являющейся частью второго международного саммита «Россия-Африка». Мероприятие призвано познакомить россиян с невероятными богатствами современной африканской культуры и развеять стереотипные представления об этом континенте.

В насыщенную программу фестиваля войдут выставки фотографий легендарного мастера Николая Драчинского и автора National Geographic Сергея Горшкова, музыкальное выступление создателя неофициального гимна Африки Исмаэля Ло, чтение стихов современных африканских поэтов, лекции, круглые столы и, конечно же, кинопоказы.

В июле в России пройдут «Дни африканской культуры и кино»

Гостям смотра будут представлены выдающиеся произведения африканского документального и игрового кино: от классики до последних новинок, от малобюджетных независимых фильмов до картин, удостоенных престижных мировых премий. Кроме того, все желающие смогут посетить творческие встречи с именитыми представителями африканской киноиндустрии, в том числе со знаменитым угандским кинематографистом Набвангой Ай.Джи.Джи.

Полная программа фестиваля будет опубликована позже. Вход на мероприятие будет осуществляться бесплатно по предварительной регистрации на официальном сайте «Дней африканской культуры и кино».

Фото: пресс-служба фестиваля «Дни африканской культуры и кино»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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