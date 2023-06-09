В июле в России пройдут «Дни африканской культуры и кино»

С 25 по 28 июля в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Дни африканской культуры и кино», являющейся частью второго международного саммита «Россия-Африка». Мероприятие призвано познакомить россиян с невероятными богатствами современной африканской культуры и развеять стереотипные представления об этом континенте.

В насыщенную программу фестиваля войдут выставки фотографий легендарного мастера Николая Драчинского и автора National Geographic Сергея Горшкова, музыкальное выступление создателя неофициального гимна Африки Исмаэля Ло, чтение стихов современных африканских поэтов, лекции, круглые столы и, конечно же, кинопоказы.

Гостям смотра будут представлены выдающиеся произведения африканского документального и игрового кино: от классики до последних новинок, от малобюджетных независимых фильмов до картин, удостоенных престижных мировых премий. Кроме того, все желающие смогут посетить творческие встречи с именитыми представителями африканской киноиндустрии, в том числе со знаменитым угандским кинематографистом Набвангой Ай.Джи.Джи.

Полная программа фестиваля будет опубликована позже. Вход на мероприятие будет осуществляться бесплатно по предварительной регистрации на официальном сайте «Дней африканской культуры и кино».