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Киноафиша Новости Умер Милан Кундера, автор «Невыносимой легкости бытия», «Бессмертия» и других романов

Умер Милан Кундера, автор «Невыносимой легкости бытия», «Бессмертия» и других романов

13 июля 2023 11:01
Умер Милан Кундера, автор «Невыносимой легкости бытия», «Бессмертия» и других романов

Знаменитый чешско-французский романист скончался в возрасте 94 лет от продолжительной болезни.

В минувший вторник, 11 июля, в Париже после продолжительной болезни скончался знаменитый чешско-французский писатель Милан Кундера. Ему было 94 года.

Кундера родился в Чехословакии в 1929 году. Его первый роман «Шутка» вышел в свет в 1967 году и был очень тепло встречен читателями. В 1968 году книга была экранизирована режиссером Яромилой Ирешем. Фильм был отобран для показа на фестивале в Сан-Себастьяне.

В 1968 году Кундера принял участие в событиях Пражской весны, раскритиковав действия советской армии. Из-за этого он был подвергнут репрессиям и впоследствии уехал во Францию, лишившись чешского гражданства. В 1984 году он выпустил свой самый известный роман «Невыносимая легкость бытия», посвященный Пражской весне и ее последствиям. Данная книга является второй частью трилогии, в которую также входят произведения «Книга смеха и забвения» (1978) и «Бессмертие» (1990). В 1988 году режиссер Филип Кауфман снял по «Невыносимой легкости бытья» одноименный фильм, удостоенный номинаций на множестве престижных кинопремий, в том числе «Оскар».

Кундера жил во Франции до конца своих дней несмотря на то, что в 2019 году правительство Чешской Республики вернуло ему статус гражданина. Премьер-министр Чехии Петр Фиала уже выразил свои соболезнования в связи со смертью писателя.

Фото: Francois Lochon/Gamma-Rapho/Getty Images
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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