«Улетный микс» Ганна и меломанство Тарантино: 5 режиссеров с крутым музыкальным вкусом

Квентин Тарантино

Музыка — важная составляющая так называемого «тарантиновского стиля». Песни в фильмах Квентина Тарантино — не просто фон, а полноценный участник действия. Недаром открывающая сцена его полнометражного дебюта «Бешеные псы» посвящена разбору Like a Virgin Мадонны. В отличие от коллег по цеху, Тарантино составляет саундтреки самостоятельно, при этом оригинальные композиции в его кино практически отсутствуют. Режиссер славится своим даром откапывать никому не известные песни прошлого, которые в конечном счете становятся хитами. В частности, так произошло с Girl, You'll Be a Woman Soon малоизвестной рок-группы Urge Overkill, под которую у героини Умы Турман в «Криминальном чтиве» случается передозировка. Шлягер был сочинен Нилом Даймондом еще в 60-е, тогда как знаменитая версия из фильма является лишь кавером. Тарантино обнаружил пластинку с перепевкой в комиссионном магазине, впечатлился и великодушно даровал коллективу Urge Overkill мировую известность.

И таких вот случаев в его фильмографии десятки. Другим источником вдохновения для главного голливудского киномана служат любимые фильмы 60–70-х, из оммажей которым, в общем-то, почти полностью состоят все его блокбастеры. Так, Shura no Hana из «Убить Билла» — саундтрек японского пинки-вайленса «Госпожа Кровавый снег» со схожей фабулой, в «Джеки Браун» звучит фанк, соул и джаз из классики блэксплотейшена, большая часть музыки из «Омерзительной восьмерки» прежде записывалась Эннио Морриконе для «Нечто», а Django из «Джанго освобожденного», очевидно, позаимствована у спагетти-вестерна «Джанго» 1966 года.

Квентин Тарантино

Джим Джармуш

Молодость Джима Джармуша прошла в легендарном панк-инкубаторе CBGB, где начинали свой путь исполнители вроде Ramones и Blondie. Прежде чем найти себя в режиссуре, он и сам играл на клавишных в no-wave-коллективе The Del-Byzanteens. Неудивительно, что музыка — основа всех киноработ Джармуша. Еще в 80-е он сдружился с Томом Уэйтсом, который снялся у него во «Вне закона», тогда как в 90-е соратником культового постановщика стал дедушка панк-рока Игги Поп. Последний сыграл небольшую, но яркую роль в «Мертвеце», музыку к которому написал великий Нил Янг. Уэйтс и Поп в итоге сошлись в новелле «Кофе и сигареты» в качестве самих себя — вероятно, самой известной работе Джармуша.

Однако наиболее меломанский фильм постановщика — «Таинственный поезд», название которого позаимствовано у одноименной песни Элвиса Пресли. Помимо Короля рок-н-ролла, о котором здесь напоминает буквально каждая сцена, киноальманах интересен наличием в касте легендарного блюзмена Скримина Джея Хокинса (его нетленка I Put a Spell on You звучала в «Более странно, чем в раю») и солиста The Clash Джо Страммера, тогда как в голосе радиодиджея легко узнается все тот же Уэйтс.

Джим Джармуш

Вим Вендерс

Карьера самого опытного представителя подборки началась свыше полувека назад и не сбавляет оборотов по сей день: весной 2023 года на Каннском кинофестивале был представлен новый фильм Вима Вендерса «Прекрасные дни» про уборщика-меломана, в сентябре выдвинутый от Японии на «Оскар». В любви к творчеству мэтра признавались многие выдающиеся режиссеры, включая того же Джармуша, всю жизнь снимающего схожие роуд-муви про бездельников, кочевников и городских сумасшедших. Но главным образом их, понятное дело, объединяет невероятная музыкальность, когда песни определяют происходящее в кадре. Первый настоящий шедевр Вендерса «Алиса в городах», посвященный путешествию фотографа-неудачника в компании маленькой девочки, изобилует сценами, напоминающими музыкальные клипы, а ключевым эпизодом «Неба над Берлином», magnum opus Вендерса, является концерт Ника Кейва. Впрочем, чего еще ждать от человека, чей режиссерский дебют «Лето в городе», название которого отсылает к одноименной песне The Lovin’ Spoonful, создавался исключительно с целью поместить на киноэкран хит-парад любимых треков.

Компиляцией групп-фавориток, но теперь уже в промышленных масштабах, выглядит и четырехчасовая апокалиптическая драма «Когда наступит конец света», специально для которой группы вроде R.E.M, Depeche Mode и Talking Heads записали оригинальные песни. На фоне подавляющего большинства работ классика выделяется «Париж, Техас», где вообще нет старых песен, но есть минималистичные гитарные проигрыши Рая Кудара, неотделимые от изображения. Что интересно, «Париж, Техас» вдохновил группу U2 на создание альбома The Joshua Tree, после чего между режиссером и музыкантами завязалась дружба: Вендерс снял для рокеров несколько клипов, а те, в свою очередь, написали заглавный трек, собственно, для «Когда наступит конец света». В конце 90-х Боно даже написал сценарий для фильма «Отель „Миллион долларов“», но на сей раз сотрудничество двух гениев оказалось скорее неудачным.

Вим Вендерс

Джеймс Ганн

Конечно же, список был бы неполным без продукции Marvel, а именно — без ее самой музыкальной франшизы «Стражи Галактики». По сути, перед нами вновь история о маргиналах-путешественниках, только в сеттинге кинокомикса. Подобно тому же Вендерсу, в трилогии Ганна музыка прочно вшита в драматургию фильма. Достаточно вспомнить о том, что саундтреком к первым двум частям саги служит «Улетный микс» — кассета, записанная матерью Питера Квилла в 80-е годы. На ретроносителе содержатся ее любимые песни, которые Звездный Лорд регулярно слушает во время своих межгалактических путешествий. Для него плеер — единственная память как о родителях, так и о Земле в целом.

Все эти песни выступают основным музыкальным сопровождением, порой придавая сценам требуемый эмоциональный окрас, а иногда попросту озвучивая происходящее. Кассета из первых двух «Стражей Галактики» включает в себя песни, которые покойная мама Квилла могла бы слушать в молодости, то есть проверенные временем хиты радиоформата 60–70-х. В третьей части супергерои слушают музыку с помощью портативного плеера Zune, поэтому плейлист изобилует музыкой 90–2000-х. Например, открывающим треком триквела служит акустическая версия Creep группы Radiohead, задающий тон всему фильму, целиком посвященному трагическому прошлому Ракеты. И если прежде музыка нередко становилась гэгом, то теперь преимущественно приумножает слезовыжимательную драму.

Джеймс Ганн

Гай Ричи

Кинематограф Гая Ричи — качественное массовое развлечение, известное своими остроумными диалогами в исполнении колоритных персонажей. Герои его лучших картин — лоботрясы и мелкие преступники, обитающие где-то на задворках Лондона, а события стремительно сменяют друг друга, к финалу складываясь воедино. Музыка у Ричи, бывшего мужа Мадонны, в первую очередь поддерживает безумный ритм, а также делает нескончаемые монтажные склейки менее заметными для зрителя. Здесь нет тонких решений: подобранные треки почти всегда усиливают уже то, что и так очевидно, либо вторя событиям или же подчеркивая и без того гипертрофированную маскулинность. Поэтому неудивительно, что в гангстерских комедиях из жизни британских низов, скроенных из отборного мата и мужских разборок, звучит преимущественно гитарный рок вроде The Jam, The Stooges и The Specials.

В редких, но особо запоминающихся случаях музыка оформляет этнически окрашенные сцены: так, бандиты в милицейских фуражках из «Рок-н-рольщика» творят бесчинства под «Сектор Газа», а в сиквеле «Шерлока Холмса» эпизоды с участием гадалки Сизмы сопровождают балканские мотивы, записанные приглашенными Хансом Циммером цыганскими музыкантами. Однажды мечущегося от жанра к жанру режиссера угораздило поставить игровой ремейк «Алладина». Многих выбор студии Disney откровенно удивил. Однако, если учесть музыкальную природу всех фильмов Ричи, работа над мюзиклом видится для него вполне закономерным итогом.