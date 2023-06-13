Студия Lionsgate готовит переосмысление хоррора «Лепрекон»

Хоррор-франшиза «Лепрекон» будет перезагружена. Проект находится в планах студии Lionsgate еще с весны прошлого года, а теперь ему нашли постановщика. Как сообщает Deadline, переосмыслением «Лепрекона» для нового поколения зрителей займется дебютант Фелипе Варгас, до этого снявший короткометражки «Грейпфрут и тепловая смерть!», «Молочные зубы» и «Проводник».

Сценаристом перезапуска выступает Майк Ван Ваес, ранее участвовавший в разработке игрового ремейка мультфильма Disney «Лило и Стич», съемки которого сейчас в самом разгаре. Также в послужном списке автора значится отмененный спин-офф «Заклятия» про Горбуна. Какие-либо сведения о сюжете нового «Лепрекона» на данном этапе отсутствуют.

Киносерия про злобного ирландского гнома, у которого похищают золото, была запущена в 1993 году одноименным микробюджетным хоррором с участием Уорвика Дэвиса и Дженнифер Энистон. Впоследствии Дэвис воплотил фольклорного персонажа еще в пяти продолжениях, после чего вышли «Лепрекон: Начало» (2014) и «Лепрекон возвращается» (2018), где образ титульного героя сыграли Дилан Постл и, соответственно, Линден Порко.