Сквозь время: начались съемки комедийного сериала «Отмороженные»

Накануне начались съемки российской многосерийной комедии «Отмороженные», в которой рассказывается о группе колоритных бандитов из лихих девяностых, которые перенеслись в наши дни. Релиз проекта состоится на видеосервисах more.tv и Wink, а главные роли сыграют Светлана Иванова («Тест на беременность»), Ян Цапник («Последний министр») и Влад Коноплев («Король и шут»).

В центре повествования окажется несколько жуликов — Фил, Чак, Вжик и Масса. Они промышляют в конце 1990-х и во время своего очередного дела по выбиванию долгов товарищи случайно попадают в криокамеру, после чего пробуждаются спустя десятилетия, в 2022 году. Оказавшись в совершенно новой реальности, персонажи не сразу понимают, что за прошедший период Москва радикально изменилась. Их стиль жизни давно неактуален, а у людей появилось множество уникальных гаджетов. Более того, их близкие стали значительно старше, поэтому теперь кому-то из них придется заново строить отношения с сыном, ставшим ровесником, а кому-то вновь завоевывать сердце значительно повзрослевшей возлюбленной. Чтобы адаптироваться к современному мироустройству, четверке придется заново найти себя, а также осуществить еще одно важное дело — отомстить бывшему боссу, по вине которого они и отправились в криокамеру. В остальной актерский состав вошли Нонна Гришаева, Эмилия Спивак, Иван Агапов, Савелий Наумов, Денис Васильев, Дмитрий Янчевский, Федор Лавров, Алексей Красненков, Даниил Спиваковский, Виктория Агалакова, Карен Арутюнов, Кирилл Полухин и Ярослав Заргаров. Режиссером выступает Аня Мирохина(«Тень. Взять Гордея», «Регби»).

В сезоне будет 17 эпизодов по 24 минуты. Ориентировочные сроки премьеры «Отмороженных» пока не озвучены.