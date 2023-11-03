Самый вдохновляющий фильм осени: 5 интересных фактов о «Я богиня»

Фильм-тренинг о поиске себя

Лена с детства делала то, что ей говорят. Она жила по всем правилам, которые ей диктовали другие люди, и сама не поняла, как пришла к той унылой жизни, что у нее есть. Ей немного за 30, она работает учительницей и вечно куда-то бежит, а муж тем временем давно ей изменяет. В собственный день рождения Лена обнаруживает любовницу супруга в шкафу и решает, что с нее хватит. Подруга тут же приходит к ней на помощь и тащит с собой на любимый тренинг, где ведущий в самой грубой манере убеждает Лену, что у нее есть все шансы перестать быть «унылой теткой» и стать «богиней», которой будут поклоняться успешные мужчины. Поверив в себя, Лена бросается во все тяжкие.

Вскоре она уходит с опостылевшей работы, зависает с голодными до мужиков приятельницами и заводит роман с мужчиной, которого одобрила подруга. Но когда и этот путь оказывается навязанным, Лена наконец-то понимает, что совсем потеряла саму себя, и начинает делать то единственное, что могло вытащить ее из кризиса, — быть самой собой. «Я богиня» не рекламирует тренинги и коучей, фильм учит нас тому, что мы сами можем наладить свою жизнь. И неприятные вещи, которые порой с нами происходят, — это не повод опустить руки. Напротив, это важный этап, который толкает нас к познанию себя и грандиозным изменениям.

Снято в Санкт-Петербурге

Съемки ленты проходили в Санкт-Петербурге 6 месяцев в 2022 году. Питер играет отдельную роль в этой истории. Во-первых, для Ольги это родной город, в котором она выросла, и ее любовь ощущается во всех обзорных кадрах культурной столицы. Во-вторых, героиня порой искала себя буквально всюду, поэтому требовалось очень много съемок в разных локациях. И для зрителя это настоящий подарок, ведь во время просмотра он вместе с персонажами гуляет по знаменитым крышам, мчится на катере по Неве, приходится по Невскому проспекту и даже заглядывает в гатчинский музей.

Кстати, на съемках произошел животрепещущий случай. Когда для сцены герою Антона Васильева нужно было залезть на уровень 4-го этажа по зданию на Суворовском проспекте, актер сделал этот сам. Прибывший каскадер оказался совершенно не похож по внешности, и, вопреки всему ужасу Дибцевой, Васильев настоял на том, что отыграет эту сцену полностью. Сам актер в шутку признался, что согласился на роль, чтобы поцеловать Сашу Бортич.

Я давно хотел сняться в добром, спокойном, романтичном кино, давно мечтал поработать в команде Бориса Хлебникова. Мне всегда интересны дебюты, потому что это искренняя и честная работа. Ну а если честно, согласился сниматься в этом кино только из-за сцены поцелуя. Что я, дурак — отказываться целоваться с Сашей Бортич у Александрийского столпа в 8:00 часов утра?!

Режиссерский дебют известной актрисы Ольги Дибцевой

Обладательница эффектной внешности Ольга Дибцева много лет снимается в фильмах и сериалах. Но поступив в МШК на курс Бориса Хлебникова, Ольга решила попробовать себя и по другую сторону экрана. Так, благодаря блоку «Документальное кино» во время обучения Дибцева выбрала тему тренингов и начала лично их посещать для сбора материалов. Позже в интервью она признается, что порой была в шоке от того, чему там учили. Ее документальные фильмы вызвали огромный интерес, и она поняла, что все это может перерасти в художественную вдохновляющую историю. С момента зарождения идея до появления финального текста прошло 3 года, всего она написала 16 вариантов сценариев совместно с Сашей Собичевским.

Для меня этот проект о личной свободе, об умении делать выбор в пользу себя. Фильм получился легкий, смешной и трогательный. Где-то хулиганский, где-то жестковатый, но всегда честный.

Борис Хлебников в качестве продюсера

Известный режиссер, сценарист, продюсер Борис Хлебников («Аритмия», «Шторм») был наставником для Ольги не только на курсе. Он первым отметил, что тема личностных тренингов выглядит невероятно интересной, и вдохновил Дибцеву на полнометражный игровой фильм. Когда Ольга до конца оформила идею «Я богиня», то Хлебников поддержал ее и стал креативным продюсером этой картины. Борис активно участвовал в создании авторского проекта Дибцевой на всех этапах. И когда поиск актрис затянулся на год, именно он предложил позвать Сашу Бортич, с которой работал ранее в нашумевшем проекте «Обычная женщина».

Способность к комедии — уникальная вещь, а у Ольги обнаружился свой комедийный взгляд. «Я богиня», на мой взгляд, очень увлекательное кино, наблюдательное и очень обаятельное по юмору. История о поиске себя, о том, как человек перестал зависеть от мнения других и стал самим собой, со своим собственным пониманием, что такое хорошо, а что такое плохо.

Эта роль ждала Сашу Бортич 3 года

Ольга тут же увидела в Бортич свою героиню, которая может еще больше оживить сценарий и добавить юмора. Вот только Саша в ответ на предложение прислала коллеге фотографию из роддома. Родив сына, актриса взяла перерыв в карьере на 3 года. К счастью, проект ее дождался. Позже Бортич в интервью признается, что ей ужасно интересно было поработать над ролью Лены. Для Саши это трогательное и веселое кино, которое, несмотря на шутки, говорит на очень серьезную тему — путь к себе.

Проект, безусловно, о поиске себя и о гармонии с собой. Очень часто мы следуем установкам, приобретенным по течению жизни, начиная с детства, но они не всегда для нас верные. Не всегда мы умеем делать то, что хотим по-настоящему. Думаю, для многих этот фильм может оказаться терапевтическим.

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