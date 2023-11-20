Самолетик-трансформер спасает мир в трейлере мультфильма «Супер Крылья: Фильм»

Прокатная компания «Вольга» представила дублированный трейлер красочной анимационной картины для детей «Супер Крылья: Фильм». Мультик является полнометражным продолжением популярного в русскоязычной среде мультсериала «Супер Крылья: Джетт и его друзья».

Главным героем франшизы является красный самолетик Джетт, который способен принимать разные формы. В его команду входят другие самолетики-трансформеры. Их работа состоит в том, чтобы доставлять детям посылки по всему миру, а также помогать людям. В предстоящем фильме Джетт и его верные друзья будут противостоять харизматичному злодею по имени Билли Вилли, который хочет посеять на планете хаос, атаковав крупнейшие города своей армией высокоразвитых роботов.

Взявшись за миссию по спасению мира, Джетту доведется пережить массу приключений, включая полет в космос. Также в трейлере есть отсылка к «Мстителям», когда Джетт, обращаясь к своим товарищам, восклицает: «Супер Крылья, общий сбор!»

Производством мультика занимается компания FunnyFlux Entertainment.

В российский прокат «Супер Крылья: Фильм» выйдет 15 февраля 2024 года.