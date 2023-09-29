Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Капкан: Судная Ночь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости С 2 по 12 октября в Санкт-Петербурге пройдет международный фестиваль «Докер»

С 2 по 12 октября в Санкт-Петербурге пройдет международный фестиваль «Докер»

29 сентября 2023 13:22
С 2 по 12 октября в Санкт-Петербурге пройдет международный фестиваль «Докер»

В программу вошли 16 фильмов.

Организаторы международного кинофестиваля «Докер», специализирующегося на авторском и документальном кино, объявили сроки проведения очередного смотра. В этом году фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге на открытой киностудии «Лендок» со 2 по 12 октября. За десять дней на мероприятии будут показаны 16 фильмов из разных стран мира.

Откроет смотр религиозная лента «Святая дилемма», повествующая о двойной жизни католического священника. По сюжету, служитель церкви расскажет миру секрет, который он тщательно хранил годами. Режиссерами выступили известные венгерские документалисты Джулианна Угрин и Мартон Визкелети.

В список особо ожидаемых проектов вошли греческий фильм «Дозор», итальянская драма «После моста», лента про китайского прораба «Горькие дни», а также черно-белая картина из США «Наталия». В списке отечественных новинок заявлены кукольно-документальная картина «Путешествие Льюиса Кэрролла сквозь зеркало, и что он нашел там» Татьяны Соболевой и «В Россию пешком или как закончить фильм» Александры Лусниковой и Никиты Аксенова.

В программе короткометражек DokerShorts будут представлены фильмы из Бангладеш, Китая, Франции и России. Параллельно с показами пройдут дискуссии с профессионалами индустрии. Закроет киносмотр детективный триллер Юлии Бобковой «Беглецы».

Билеты на сеансы можно приобрести на сайте киностудии «Лендок».

Фото: Пресс-служба кинофестиваля «Докер»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Что смотреть на выходных: спин-офф «Пацанов», «Синий жук» от DC и целых четыре новых фильма Уэса Андерсона Что смотреть на выходных: спин-офф «Пацанов», «Синий жук» от DC и целых четыре новых фильма Уэса Андерсона Читать далее 29 сентября 2023
Питер Динклэйдж устраивает кровавую бойню в тизере ремейка «Токсичного мстителя» Питер Динклэйдж устраивает кровавую бойню в тизере ремейка «Токсичного мстителя» Читать далее 30 сентября 2023
Одна ночь в Нью-Йорке: Киноафиша приглашает на показ фильма «Иди ко мне, детка!» Одна ночь в Нью-Йорке: Киноафиша приглашает на показ фильма «Иди ко мне, детка!» Читать далее 29 сентября 2023
Откровенные истории: вышел новый трейлер сериала Дарьи Мороз «Секс. До и после» Откровенные истории: вышел новый трейлер сериала Дарьи Мороз «Секс. До и после» Читать далее 30 сентября 2023
Попытка не пытка: история о том, как заржавела «Пила» Попытка не пытка: история о том, как заржавела «Пила» Читать далее 30 сентября 2023
«Пила 10» получила на Rotten Tomatoes высочайшую оценку среди всех частей франшизы «Пила 10» получила на Rotten Tomatoes высочайшую оценку среди всех частей франшизы Читать далее 29 сентября 2023
Начались съемки приключенческого фильма «Последний Ронин» с Юрием Колокольниковым Начались съемки приключенческого фильма «Последний Ронин» с Юрием Колокольниковым Читать далее 29 сентября 2023
Мальчик выживает среди диких льдов в трейлере приключенческой драмы «Дух Байкала» Мальчик выживает среди диких льдов в трейлере приключенческой драмы «Дух Байкала» Читать далее 29 сентября 2023
Юлия Пересильд борется за престол в трейлере исторического блокбастера «Императрицы» Юлия Пересильд борется за престол в трейлере исторического блокбастера «Императрицы» Читать далее 28 сентября 2023
Киллер Лиам Нисон сражается с террористами в трейлере триллера «Последний наемник» Киллер Лиам Нисон сражается с террористами в трейлере триллера «Последний наемник» Читать далее 29 сентября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше