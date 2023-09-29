С 2 по 12 октября в Санкт-Петербурге пройдет международный фестиваль «Докер»

Организаторы международного кинофестиваля «Докер», специализирующегося на авторском и документальном кино, объявили сроки проведения очередного смотра. В этом году фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге на открытой киностудии «Лендок» со 2 по 12 октября. За десять дней на мероприятии будут показаны 16 фильмов из разных стран мира.

Откроет смотр религиозная лента «Святая дилемма», повествующая о двойной жизни католического священника. По сюжету, служитель церкви расскажет миру секрет, который он тщательно хранил годами. Режиссерами выступили известные венгерские документалисты Джулианна Угрин и Мартон Визкелети.

В список особо ожидаемых проектов вошли греческий фильм «Дозор», итальянская драма «После моста», лента про китайского прораба «Горькие дни», а также черно-белая картина из США «Наталия». В списке отечественных новинок заявлены кукольно-документальная картина «Путешествие Льюиса Кэрролла сквозь зеркало, и что он нашел там» Татьяны Соболевой и «В Россию пешком или как закончить фильм» Александры Лусниковой и Никиты Аксенова.

В программе короткометражек DokerShorts будут представлены фильмы из Бангладеш, Китая, Франции и России. Параллельно с показами пройдут дискуссии с профессионалами индустрии. Закроет киносмотр детективный триллер Юлии Бобковой «Беглецы».

Билеты на сеансы можно приобрести на сайте киностудии «Лендок».