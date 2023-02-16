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Киноафиша Новости Руперт Френд и Эванна Линч снимутся в фильме о Джеймсе Джойсе и его дочери

Руперт Френд и Эванна Линч снимутся в фильме о Джеймсе Джойсе и его дочери

16 февраля 2023 14:57
Руперт Френд и Эванна Линч снимутся в фильме о Джеймсе Джойсе и его дочери

Картина о безуспешных попытках писателя защитить своего ребенка от угроз внешнего мира и поглощающего ее безумия.

По информации Deadline, Руперт Френд («Оби-Ван Кеноби») и Эванна Линч («Гарри Поттер и Орден Феникса») получили главные роли в биографическом фильме James and Lucia («Джеймс и Люсия»), посвященном отношениям знаменитого ирландского писателя Джеймса Джойса и его дочери Люсии.

В предстоящей картине будет отражено последнее десятилетие жизни Джойса (Френд), прошедшем в Париже и Цюрихе. Авторы ленты уделяет немало внимания борьбе писателя с ухудшающимся из-за глаукомы зрением и его попыткам защитить Люсию (Линч) от неудачных романов и ее внутренних демонов. После обследования у знаменитого психиатра Карла Густава Юнга в середине 1930-х годов у девушки была диагностирована шизофрения, из-за чего ее поместили в психиатрическую лечебницу в Швейцарии, а затем в Великобритании. Байопик расскажет не столько о трагической судьбе и творческих заслугах Джойса, сколько о его глубокой любви к своей дочери и безуспешных попытках огородить ее от угроз внешнего мира.

Джойс имеет статус одного из величайших писателей в истории. Его романы «Улисс», «Портрет художника в юности», «Поминки по Финнегану» и сборник рассказов «Дублинцы» до сих пор вызывают живой интерес и дискуссии со стороны специалистов по литературе по всему миру.

Постановщиком и сценаристом фильма выступает Роберт Маллан, автор картин «Бесит быть нормальным» и «Мы будем петь».

Фото: Getty Images
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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