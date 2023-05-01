Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 1 Мая 2023 года
От души поздравляем всех с праздником 1 Мая! Искренне желаем вам больше отдыхать, проводить время на свежем воздухе и никогда не грустить. Представляете, остался всего один месяц — и наступит долгожданное лето. А чтобы вам не было скучно его ждать, Киноафиша подготовила список качественных фильмов, которые войдут в телепрограмму федеральных каналов 1 мая 2023 года. Наслаждайтесь!
Первый. Программа передач на 1 мая
04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
05:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
06:40 Полосатый рейс
08:15 Весна на Заречной улице
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Царевич Алексей
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Царевич Алексей
12:35 Царская охота
14:40 Бедный, бедный Павел
16:40 Юбилейный концерт Филиппа Киркорова в Кремле «Золотые хиты»
19:15 «Иван Васильевич меняет профессию». К 95-летию Юрия Яковлева
21:00 Время
21:35 «По законам военного времени». Новые серии. 5-я серия
22:35 Нефутбол
00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
04:57 Перерыв в вещании
Россия 1. Программа передач на 1 мая
04:51 Перерыв в вещании
05:35 Любовь с испытательным сроком
09:20 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:45 Бриллиантовая рука
13:45 Концерт Владимира Винокура «Юбилей в кругу друзей»
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души. Специальный праздничный выпуск
20:00 Вести
21:05 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»
21:20 Вы мне подходите
01:00 Мои дорогие
04:29 Перерыв в вещании
Матч!. Программа передач на 1 мая
03:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» - «Байер»
05:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
06:00 Лучшие из лучших
06:30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Трансляция из Сочи
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Художественная гимнастика. Международный турнир «Evgeniya Cup». Гала-концерт. Трансляция из Омска
10:05 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура
10:55 Мини-футбол. Чемпионат России. PARI-Суперлига. 1/4 финала. Прямая трансляция. «Тюмень» - «Норильский Никель» (Норильск)
12:55 Регби. PARI Чемпионат России. Прямая трансляция. «Химик» (Дзержинск) - «Енисей-СТМ» (Красноярск)
14:55 Гандбол. Кубок России. OLIMPBET «Финал четырёх». Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Москвы
16:35 Все на Матч!
16:55 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. Мужчины. Финал. Прямая трансляция. «Зенит-Казань» - «Динамо» (Москва)
18:55 Новости
19:00 Все на Матч!
19:30 Футбол. Ретро-матч Победы. Прямая трансляция. «Динамо» (Сталинград) - «Спартак» (Москва)
21:45 Новости
21:50 Все на Матч!
22:40 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура
23:30 Наши иностранцы
00:00 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
00:30 Смешанные единоборства. UFC. Пётр Ян. Лучшее
01:30 Игорь Численко. Удар форварда
02:30 Что по спорту? Владикавказ
02:55 Новости
03:00 Бадминтон. Кубок России. Трансляция из Казани
НТВ-Петербург. Программа передач на 1 мая
02:10 Линия огня. 5-я - 8-я серии
05:25 Пляж. «Олигарх», 1-я и 2-я серии
07:00 Тайны любви. Позднее счастье Бориса Галкина
08:00 Сегодня
08:20 Отставник
10:00 Сегодня
10:20 Отставник
10:30 Отставник-2
12:30 Отставник-3
14:35 Отставник. Один за всех
16:00 Сегодня
16:20 Отставник. Один за всех
17:00 Отставник. Спасти врага
19:00 Сегодня
19:35 Отставник. Защита Дедова
22:30 Авторадио - 30 лет. Классика
00:55 Розыгрыш
04:05 Таинственная Россия
04:45 Пляж. «Обыкновенная история», 1-я и 2-я серии
ТВ-центр. Программа передач на 1 мая
04:35 Блеск и нищета советских миллионеров
05:15 Битва за наследство. Фильм 6-й
05:55 Москва резиновая
06:30 Ученица чародея. 1-я серия
07:15 Ученица чародея. 2-я серия
08:05 Некрасивая подружка-12-13. 1-я серия - «Половинка сердца»
08:55 Некрасивая подружка-12-13. 2-я серия - «Половинка сердца»
09:50 Некрасивая подружка-12-13. 3-я серия - «Похудей или умри»
10:40 Некрасивая подружка-12-13. 4-я серия - «Похудей или умри»
11:35 Неуловимые мстители
13:00 Новые приключения неуловимых
14:30 События
14:45 «Мир! Смех! Май!» Юмористический концерт
15:45 Мама напрокат
17:30 Некрасивая подружка-14-15. 1-я серия - «Ищите женщину»
18:15 Некрасивая подружка-14-15. 2-я серия - «Ищите женщину»
19:10 Некрасивая подружка-14-15. 3-я серия - «Тайна кольца»
20:00 Некрасивая подружка-14-15. 4-я серия - «Тайна кольца»
20:50 Звёзды и лисы. 1-я серия
21:35 Звёзды и лисы. 2-я серия
22:25 Звёзды и лисы. 3-я серия
23:10 Звёзды и лисы. 4-я серия
00:10 События
00:25 Влюбленный агент. Не оставляйте надежду, маэстро! 1-я серия
01:10 Влюбленный агент. Не оставляйте надежду, маэстро! 2-я серия
01:55 Влюбленный агент. Не оставляйте надежду, маэстро! 3-я серия
02:40 Влюбленный агент. Не оставляйте надежду, маэстро! 4-я серия
03:30 Юрий Стоянов. Поздно не бывает
04:25 Красавица советского кино
Культура. Программа передач на 1 мая
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва пешеходная
07:05 Мультфильмы. «Жадный богач». «Буренушка». «Аленький цветочек»
08:10 Красавец-мужчина
10:15 История русской еды. Чего изволите?
10:45 Гусарская баллада
12:20 Страна птиц. Глухариные сады
13:00 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Государственном Кремлёвском дворце
14:25 Три минуты тишины
14:30 Рассказы из русской истории
15:35 Искатели. Под вуалью Незнакомки
16:25 «Виталий Мельников: по волнам памяти». 95 лет со дня рождения Виталия Мельникова
17:05 Старший сын
19:15 Романтика романса. Композиторы одного хита
20:20 Неподдающиеся
21:40 Пласидо Доминго на сцене Арена ди Верона
23:00 Три минуты тишины
23:05 Брак по-итальянски
00:45 Страна птиц. Глухариные сады
01:25 Д'Артаньян и три мушкетера. 1-я серия
03:00 Перерыв в вещании
СТС. Программа передач на 1 мая
03:00 Улётный экипаж
05:20 Мультфильмы
05:45 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Лунтик и его друзья
07:25 Два хвоста
08:50 Норм и Несокрушимые. Ключи от королевства
10:40 Норм и Несокрушимые. Большое путешествие
12:25 Норм и Несокрушимые. Семейные каникулы
14:10 Соник в кино
16:10 Angry Birds в кино
18:05 Angry Birds-2 в кино
20:00 Фактор страха. Испытание тайгой. 2-я серия
21:00 Последний охотник на ведьм
23:05 Охотник на монстров
01:05 Оленьи рога
02:50 Улётный экипаж
04:45 6 кадров
РЕН ТВ. Программа передач на 1 мая
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Васаби
10:40 Лысый нянька. Спецзадание
12:30 Новости
13:00 Мой шпион
14:50 Чёрная Вдова
17:25 Доктор Стрэндж
19:35 Дэдпул
21:45 Дэдпул 2
00:00 Эверли
01:45 Крио
03:35 Тайны Чапман
ТНТ. Программа передач на 1 мая
05:00 Открытый микрофон. 120-я серия
05:50 Открытый микрофон. 121-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 26-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 10-я серия
09:00 Однажды в России. Дайджесты-2023. 1-я серия
10:00 Однажды в России. Дайджесты-2023. 2-я серия
11:00 Однажды в России. Дайджесты-2023. 3-я серия
12:00 Однажды в России. Дайджесты-2023. 4-я серия
13:00 Однажды в России. Дайджесты-2023. 5-я серия
13:40 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 35-я серия
15:20 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 36-я серия
17:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 37-я серия
19:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 38-я серия
21:00 Мир! Дружба! Жвачка! 1-я серия
22:00 Мир! Дружба! Жвачка! 2-я серия
23:00 Шоу Воли. 3-я серия
00:10 Импровизация. 230-я серия
01:10 Импровизация. 228-я серия
02:10 Импровизация. Команды. 41-я серия
02:55 Студия Союз. 108-я серия
03:40 Студия Союз. 109-я серия
04:30 Студия Союз. 110-я серия
Домашний. Программа передач на 1 мая
03:25 Жертва любви. 5-я - 8-я серии
06:30 6 кадров
07:20 Родня
09:15 Давайте познакомимся. 1-я и 2-я серии
11:15 Коммуналка. 1-я - 4-я серии
15:15 Вверх тормашками. 1-я - 4-я серии
19:00 Завтра я тебя разлюблю. 1-я и 2-я серии
23:05 Зита и Гита. 1-я и 2-я серии
01:40 Родня
03:15 Верю. Люблю. Надеюсь. 1-я - 4-я серии