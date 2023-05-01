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Киноафиша Новости Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 1 Мая 2023 года

Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 1 Мая 2023 года

1 мая 2023 00:00
Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 1 Мая 2023 года

От души поздравляем всех с праздником 1 Мая! Искренне желаем вам больше отдыхать, проводить время на свежем воздухе и никогда не грустить. Представляете, остался всего один месяц — и наступит долгожданное лето. А чтобы вам не было скучно его ждать, Киноафиша подготовила список качественных фильмов, которые войдут в телепрограмму федеральных каналов 1 мая 2023 года. Наслаждайтесь!

Первый. Программа передач на 1 мая

04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

05:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

06:40 Полосатый рейс

08:15 Весна на Заречной улице

10:00 Новости (с субтитрами)

10:15 Царевич Алексей

12:00 Новости (с субтитрами)

12:15 Царевич Алексей

12:35 Царская охота

14:40 Бедный, бедный Павел

16:40 Юбилейный концерт Филиппа Киркорова в Кремле «Золотые хиты»

19:15 «Иван Васильевич меняет профессию». К 95-летию Юрия Яковлева

21:00 Время

21:35 «По законам военного времени». Новые серии. 5-я серия

22:35 Нефутбол

00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

04:57 Перерыв в вещании

Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 1 Мая 2023 года
Иван Васильевич меняет профессию

Россия 1. Программа передач на 1 мая

04:51 Перерыв в вещании

05:35 Любовь с испытательным сроком

09:20 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:45 Бриллиантовая рука

13:45 Концерт Владимира Винокура «Юбилей в кругу друзей»

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души. Специальный праздничный выпуск

20:00 Вести

21:05 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»

21:20 Вы мне подходите

01:00 Мои дорогие

04:29 Перерыв в вещании

Матч!. Программа передач на 1 мая

03:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» - «Байер»

05:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

06:00 Лучшие из лучших

06:30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Трансляция из Сочи

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Художественная гимнастика. Международный турнир «Evgeniya Cup». Гала-концерт. Трансляция из Омска

10:05 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура

10:55 Мини-футбол. Чемпионат России. PARI-Суперлига. 1/4 финала. Прямая трансляция. «Тюмень» - «Норильский Никель» (Норильск)

12:55 Регби. PARI Чемпионат России. Прямая трансляция. «Химик» (Дзержинск) - «Енисей-СТМ» (Красноярск)

14:55 Гандбол. Кубок России. OLIMPBET «Финал четырёх». Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Москвы

16:35 Все на Матч!

16:55 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. Мужчины. Финал. Прямая трансляция. «Зенит-Казань» - «Динамо» (Москва)

18:55 Новости

19:00 Все на Матч!

19:30 Футбол. Ретро-матч Победы. Прямая трансляция. «Динамо» (Сталинград) - «Спартак» (Москва)

21:45 Новости

21:50 Все на Матч!

22:40 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура

23:30 Наши иностранцы

00:00 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

00:30 Смешанные единоборства. UFC. Пётр Ян. Лучшее

01:30 Игорь Численко. Удар форварда

02:30 Что по спорту? Владикавказ

02:55 Новости

03:00 Бадминтон. Кубок России. Трансляция из Казани

НТВ-Петербург. Программа передач на 1 мая

02:10 Линия огня. 5-я - 8-я серии

05:25 Пляж. «Олигарх», 1-я и 2-я серии

07:00 Тайны любви. Позднее счастье Бориса Галкина

08:00 Сегодня

08:20 Отставник

10:00 Сегодня

10:20 Отставник

10:30 Отставник-2

12:30 Отставник-3

14:35 Отставник. Один за всех

16:00 Сегодня

16:20 Отставник. Один за всех

17:00 Отставник. Спасти врага

19:00 Сегодня

19:35 Отставник. Защита Дедова

22:30 Авторадио - 30 лет. Классика

00:55 Розыгрыш

04:05 Таинственная Россия

04:45 Пляж. «Обыкновенная история», 1-я и 2-я серии

ТВ-центр. Программа передач на 1 мая

04:35 Блеск и нищета советских миллионеров

05:15 Битва за наследство. Фильм 6-й

05:55 Москва резиновая

06:30 Ученица чародея. 1-я серия

07:15 Ученица чародея. 2-я серия

08:05 Некрасивая подружка-12-13. 1-я серия - «Половинка сердца»

08:55 Некрасивая подружка-12-13. 2-я серия - «Половинка сердца»

09:50 Некрасивая подружка-12-13. 3-я серия - «Похудей или умри»

10:40 Некрасивая подружка-12-13. 4-я серия - «Похудей или умри»

11:35 Неуловимые мстители

13:00 Новые приключения неуловимых

14:30 События

14:45 «Мир! Смех! Май!» Юмористический концерт

15:45 Мама напрокат

17:30 Некрасивая подружка-14-15. 1-я серия - «Ищите женщину»

18:15 Некрасивая подружка-14-15. 2-я серия - «Ищите женщину»

19:10 Некрасивая подружка-14-15. 3-я серия - «Тайна кольца»

20:00 Некрасивая подружка-14-15. 4-я серия - «Тайна кольца»

20:50 Звёзды и лисы. 1-я серия

21:35 Звёзды и лисы. 2-я серия

22:25 Звёзды и лисы. 3-я серия

23:10 Звёзды и лисы. 4-я серия

00:10 События

00:25 Влюбленный агент. Не оставляйте надежду, маэстро! 1-я серия

01:10 Влюбленный агент. Не оставляйте надежду, маэстро! 2-я серия

01:55 Влюбленный агент. Не оставляйте надежду, маэстро! 3-я серия

02:40 Влюбленный агент. Не оставляйте надежду, маэстро! 4-я серия

03:30 Юрий Стоянов. Поздно не бывает

04:25 Красавица советского кино

Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 1 Мая 2023 года
Неуловимые мстители

Культура. Программа передач на 1 мая

03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва пешеходная

07:05 Мультфильмы. «Жадный богач». «Буренушка». «Аленький цветочек»

08:10 Красавец-мужчина

10:15 История русской еды. Чего изволите?

10:45 Гусарская баллада

12:20 Страна птиц. Глухариные сады

13:00 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Государственном Кремлёвском дворце

14:25 Три минуты тишины

14:30 Рассказы из русской истории

15:35 Искатели. Под вуалью Незнакомки

16:25 «Виталий Мельников: по волнам памяти». 95 лет со дня рождения Виталия Мельникова

17:05 Старший сын

19:15 Романтика романса. Композиторы одного хита

20:20 Неподдающиеся

21:40 Пласидо Доминго на сцене Арена ди Верона

23:00 Три минуты тишины

23:05 Брак по-итальянски

00:45 Страна птиц. Глухариные сады

01:25 Д'Артаньян и три мушкетера. 1-я серия

03:00 Перерыв в вещании

СТС. Программа передач на 1 мая

03:00 Улётный экипаж

05:20 Мультфильмы

05:45 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Лунтик и его друзья

07:25 Два хвоста

08:50 Норм и Несокрушимые. Ключи от королевства

10:40 Норм и Несокрушимые. Большое путешествие

12:25 Норм и Несокрушимые. Семейные каникулы

14:10 Соник в кино

16:10 Angry Birds в кино

18:05 Angry Birds-2 в кино

20:00 Фактор страха. Испытание тайгой. 2-я серия

21:00 Последний охотник на ведьм

23:05 Охотник на монстров

01:05 Оленьи рога

02:50 Улётный экипаж

04:45 6 кадров

РЕН ТВ. Программа передач на 1 мая

05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Васаби

10:40 Лысый нянька. Спецзадание

12:30 Новости

13:00 Мой шпион

14:50 Чёрная Вдова

17:25 Доктор Стрэндж

19:35 Дэдпул

21:45 Дэдпул 2

00:00 Эверли

01:45 Крио

03:35 Тайны Чапман

Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 1 Мая 2023 года
Васаби

ТНТ. Программа передач на 1 мая

05:00 Открытый микрофон. 120-я серия

05:50 Открытый микрофон. 121-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 26-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 10-я серия

09:00 Однажды в России. Дайджесты-2023. 1-я серия

10:00 Однажды в России. Дайджесты-2023. 2-я серия

11:00 Однажды в России. Дайджесты-2023. 3-я серия

12:00 Однажды в России. Дайджесты-2023. 4-я серия

13:00 Однажды в России. Дайджесты-2023. 5-я серия

13:40 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 35-я серия

15:20 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 36-я серия

17:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 37-я серия

19:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 38-я серия

21:00 Мир! Дружба! Жвачка! 1-я серия

22:00 Мир! Дружба! Жвачка! 2-я серия

23:00 Шоу Воли. 3-я серия

00:10 Импровизация. 230-я серия

01:10 Импровизация. 228-я серия

02:10 Импровизация. Команды. 41-я серия

02:55 Студия Союз. 108-я серия

03:40 Студия Союз. 109-я серия

04:30 Студия Союз. 110-я серия

Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 1 Мая 2023 года
Импровизация

Домашний. Программа передач на 1 мая

03:25 Жертва любви. 5-я - 8-я серии

06:30 6 кадров

07:20 Родня

09:15 Давайте познакомимся. 1-я и 2-я серии

11:15 Коммуналка. 1-я - 4-я серии

15:15 Вверх тормашками. 1-я - 4-я серии

19:00 Завтра я тебя разлюблю. 1-я и 2-я серии

23:05 Зита и Гита. 1-я и 2-я серии

01:40 Родня

03:15 Верю. Люблю. Надеюсь. 1-я - 4-я серии

Фото: Legion-Media
Алиса Лещинская
Алиса Лещинская
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