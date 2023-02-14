Появился первый кадр с Николасом Кейджем и Юэлем Киннаманом из триллера «Сочувствие дьяволу»

В честь надвигающегося старта европейского кинорынка, который пройдет параллельно с 73-м Берлинским кинофестивалем, был опубликован первый кадр из психологического триллера «Сочувствие дьяволу» (Sympathy For The Devil). На представленном изображении запечатлен эксцентричный персонаж Николаса Кейджа и изумленный Юэль Киннаман.

В центре повествования окажется водитель (Киннаман), ставший подневольным перевозчиком таинственного незнакомца (Кейдж) с колоритной прической. Главный герой оказывается вовлечен в опасную игру с высокими ставками. Градус напряжения будет постоянно возрастать из-за поведения пассажира.

Режиссером фильма выступает Юваль Адлер («Тайны, которые мы храним», «Связной», «Вифлеем»). Оригинальный сценарий, по описанию напоминающий триллер Майкла Манна «Соучастник», написал Люк Парадайз («Затерянный на горе в штате Мэн»). Ниже приведена цитата продюсера Аллана Ангара, который хвалит ведущих звезд:

«Поклонники получат прилив адреналина, наблюдая за противостоянием этих двух талантливых артистов. Кейдж находится на пике своей актеркой игры. С нетерпением ждем, когда зрители увидят наш фильм».

Предполагается, что релиз «Сочувствия дьяволу» состоится до конца этого года.