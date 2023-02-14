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Киноафиша Новости Появился первый кадр с Николасом Кейджем и Юэлем Киннаманом из триллера «Сочувствие дьяволу»

Появился первый кадр с Николасом Кейджем и Юэлем Киннаманом из триллера «Сочувствие дьяволу»

14 февраля 2023 15:10
Появился первый кадр с Николасом Кейджем и Юэлем Киннаманом из триллера «Сочувствие дьяволу»

Кейдж вновь предстанет в эксцентричном образе.

В честь надвигающегося старта европейского кинорынка, который пройдет параллельно с 73-м Берлинским кинофестивалем, был опубликован первый кадр из психологического триллера «Сочувствие дьяволу» (Sympathy For The Devil). На представленном изображении запечатлен эксцентричный персонаж Николаса Кейджа и изумленный Юэль Киннаман.

В центре повествования окажется водитель (Киннаман), ставший подневольным перевозчиком таинственного незнакомца (Кейдж) с колоритной прической. Главный герой оказывается вовлечен в опасную игру с высокими ставками. Градус напряжения будет постоянно возрастать из-за поведения пассажира.

Появился первый кадр с Николасом Кейджем и Юэлем Киннаманом из триллера «Сочувствие дьяволу»

Режиссером фильма выступает Юваль Адлер («Тайны, которые мы храним», «Связной», «Вифлеем»). Оригинальный сценарий, по описанию напоминающий триллер Майкла Манна «Соучастник», написал Люк Парадайз («Затерянный на горе в штате Мэн»). Ниже приведена цитата продюсера Аллана Ангара, который хвалит ведущих звезд:

«Поклонники получат прилив адреналина, наблюдая за противостоянием этих двух талантливых артистов. Кейдж находится на пике своей актеркой игры. С нетерпением ждем, когда зрители увидят наш фильм».

Предполагается, что релиз «Сочувствия дьяволу» состоится до конца этого года.

Фото: Legion-Media; Capstone Global
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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