Появился дублированный трейлер found footage хоррора «Паранормальные явления. Ритуальный дом»

В картине рассказывается про блогеров, столкнувшихся с мистической угрозой.

Прокатная компания «Экспонента» представила дублированный трейлер хоррора «Паранормальные явления. Ритуальный дом», сделанного в так называемой стилистике «найденной пленки» (found footage). На экраны российских кинотеатров картина попадет 7 сентября.

Сюжет вращается вокруг четверых блогеров, решивших пощекотать нервишки своим подписчикам. Для этого группа инфлюэнсеров отправляется в заброшенный дом, в котором когда-то проживали оккультисты. Там они намерены провести трансляцию специального ритуала, однако обыкновенный развлекательный стрим по итогу оборачивается для них в настоящую битву с потусторонним злом.

Режиссером выступил дебютант Трэвис Байбл, а в основу проекта легла его одноименная 14-минутная короткометражка 2019 года. Первые показы картины прошли на киносмотре FilmQuest и международном кинофестивале в Глазго, где ленту приняли очень тепло. Ниже приведена цитата постановщика:

Было невероятно круто наблюдать за фестивальной толпой во время страшных и забавных моментов. Не могу дождаться, чтобы показать этот фильм более широкой аудитории.

В основной актерский состав вошли Майкл Бонини, Брэндон Дойл, Таниша Фигеруа, Эрик Гибсон и Шун Хагинс. Сценарий Байбл написал в соавторстве с Кемертоном Харгроувом-младшим.