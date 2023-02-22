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Киноафиша Новости Певица и танцовщица ДжоДжо Сива сыграет в хоррор-триллере «Все мои друзья мертвы»

Певица и танцовщица ДжоДжо Сива сыграет в хоррор-триллере «Все мои друзья мертвы»

22 февраля 2023 14:35
Певица и танцовщица ДжоДжо Сива сыграет в хоррор-триллере «Все мои друзья мертвы»

Вместе с ней в фильме снимется звезда драмы «И повсюду тлеют пожары».

По информации Deadline, американская танцовщица ДжоДжо Сива и Джэйд Петтиджон («И повсюду тлеют пожары») присоединилась к актерскому составу хоррора All My Friends Are Dead («Все мои друзья мертвы»).

Режиссером картины выступит Маркус Данстэн, наиболее известный по фильмам «Коллекционер 2», «Дом напротив» и «Пила 3D». Сценарий написали Джош Симс и Джессика Сара Флаум («Рассказ»). Функции исполнительных продюсеров выполняют Доминик Ианно («Серфер души»), Джейсон Резник («Море соблазна») и Кевин Гротерт («Пила: Игра на выживание»).

Фильм расскажет о группе товарищей по колледжу, которые через Airbnb заполучают в свое распоряжение шикарный дом для празднования крупнейшего музыкального фестиваля года. Однако их веселый отдых быстро превращается в катастрофу, поскольку членов их группы начинают убивать одного за другим. Вскоре они понимают, что каждое из произошедших убийств напрямую отсылает к одному из семи смертных грехов.

Сива уже прокомментировала новость о своем участии в съемках фильма:

«Я так благодарна за возможность стать частью «Все мои друзья мертвы». Этот проект сильно отличается от всего, что я делала раньше. Но я очень люблю фильмы ужасов, так что мне не терпится приступить к работе! Я также рада снова работать с Джейд. Мы с ней уже сотрудничали раньше и рады тому, что будем вместе создавать эту картину».

Дата выхода All My Friends Are Dead пока неизвестна.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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