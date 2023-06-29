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Киноафиша Новости Пара попадает в лесную ловушку в трейлере триллера «Змеиная топь»

Пара попадает в лесную ловушку в трейлере триллера «Змеиная топь»

29 июня 2023 12:38
Пара попадает в лесную ловушку в трейлере триллера «Змеиная топь»

Сценаристом картины выступил создатель сериалов «Мир Дикого Запада» и «Грань».

Кинокомпания «Вольга» представила дублированный трейлер триллера «Змеиная топь».

В центре сюжета — двое супругов, решивших развестись друг с другом из-за того, что их отношения зашел в тупик. Перед тем, как окончательно похоронить свой брак, герои отправляются в путешествие по тропическим лесам Колумбии. Маршрут пары пролегает неподалеку от печально известных топей Las Arenas, но местные жители предостерегают их ни при каких обстоятельствах не заходить в эти места. Однако по прибытии к точке назначения супруги подвергаются нападению вооруженного бандита, что вынуждает их перейти границу запретной территории. Оказавшись во владениях тьмы и ужаса, они вступают в противостояние с самой стихией джунглей, победить которую можно только совместными усилиями.

Главные роли в фильме исполнили Каролина Гайтан и Аллан Хоуко. Постановщиком картины выступил Андрес Белтран, наиболее известный по сериалу «Дикий округ» и хоррору «Плач проклятой». Сценарий написал Мэттью Питтс, ранее работавший над популярными шоу «Мир Дикого Запада» и «Грань».

«Змеиная топь» выйдет в российских онлайн-кинотеатрах 11 июля.

Фото: Shudder
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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