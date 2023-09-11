Осенняя депрессия отменяется: 2-й сезон «Зимородка» стартует уже в сентябре

Чем закончился первый сезон «Зимородка»

Финальный эпизод завершился настолько мощным клиффхэнгером, что Голливуд отдыхает. На протяжении всего сезона все шло к тому, что главные герои действительно полюбили друг друга, но в то же время у них появлялось все больше препятствий на пути к «жили они долго и счастливо». Одним из самых опасных моментов стала одержимость Тарика девушкой Сейран. Желая быть с ней, он готов был пойти на все, и в последние минуты сериала зрители наблюдали, как он выстреливает в спину Фериту. Пока Сейран держала на руках умирающего Ферита в душераздирающей финальной сцене, интернет взрывался от обсуждения столь шокирующей развязки. Фанаты поделились на две группы. Одни утверждали, что концовка — это просто сон кого-то из персонажей. Другие были спокойны, ведь шоу стало настоящим феноменом и просто так убить одного из главных героев попросту нельзя. Когда же в сети выложили тизер второго сезона, преданные зрители и в нем уловили сказочные нотки: слишком уж идеальной кажутся и живой Ферит, и счастливая Сейран в свадебном платье. Турецкие сериалы славятся драматическими накалами, так что без очередной порции трагедии не обойтись — персонажам еще предстоит побороться за свое счастье.

Когда выйдет второй сезон «Зимородка» и где его посмотреть

Съемки второго сезона едва начались в августе 2023 года, как уже объявлена дата премьеры — 15 сентября. Российские же зрители смогут увидеть первый эпизод 2 сезона сериала «Зимородок» 17 сентября в онлайн-кинотеатре Иви. Далее каждое воскресенье будет выходить новый эпизод, точное количество которых во втором сезоне пока неизвестно. Но учитывая, что в первом было 36 серий (для показа в России их разделили на 118), то стоит ожидать как минимум столько же и даже больше.

Скорее всего, съемки в Стамбуле и Антепе будут проходить параллельно с выходом новых серий, а столь скорый запуск обусловлен высокими рейтингами и самым горячим сезоном для сериалов. Чаще всего именно осенью выходят как новые проекты, так и продолжения полюбившихся, так что, возможно, «Зимородок» решил поторопиться с возвращением, чтобы снова не дать ни единого шанса другим проектам отобрать пальму первенства среди самых просматриваемых сериалов.

Какие новые персонажи появятся в грядущих эпизодах

Разумеется, исполнители главных ролей вернутся во втором сезоне, но не обойдется и без перестановок. Буче Бусе Кахраман покинула проект, следовательно, ее Пелин в дальнейшем никак не задействована, как и ее мать Зеррин. Не вернутся к роли Тарика и Баран Бёлюкбаши, хотя он появился в шоу далеко не сначала. Но если по выбывшим скучать не будут, то самое интересное — кто же освежит сюжетную линию?

Во втором сезоне известная актриса Биннур Кая сыграет внебрачную дочь Халиса, а Таро Эмир Текин предстанет в образе его внука, который возвращается домой после многих лет жизни за границей. Создатели уже намекнули, что именно появление двух новых родственников полностью меняет ход событий в сериале. Небольшое изменение произошло и за кадром: сценариста Мехмета Барыша Гюнгера сменили Лейла Услу Отер и Экин Акчай, известные своим участием в таких турецких хитах, как «Сладкая месть» и «Столетнее чудо». А режиссером по-прежнему выступает Бурджу Алптекин.

Три причины продлить «Зимородок» на третий сезон

В центре «Зимородка» — сложная история любви Сейран и Ферита, но не менее интересными кажутся и другие персонажи сериала. Множество сюжетных ответвлений, которые тянутся с первого сезона, плюс два новых интригующих персонажа указывают на то, что для завершения истории понадобится еще очень много серий.

Второй причиной или даже намеком на продолжение являются слова психиатра Гюльсерен Будайджиоглу, чьи книги по мотивам терапевтических сессий с ее пациентами легли в основу «Зимородка». Гюльсерен еще год назад призналась, что истории семьи Корханов хватит как минимум на три сезона.

И наконец, третья причина — это рейтинги. Только за один сезон «Зимородок» смог сначала стать самым просматриваемым на Star TV, а затем и популярнейшим турецким шоу в более чем ста странах мира. Какие же новые рекорды он поставит во время трансляции второго сезона?

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