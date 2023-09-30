Объявлена конкурсная программа кинофестиваля «Послание к человеку» 2023

Оглашена официальная конкурсная программа 33-го кинофестиваля «Послание к человеку», который будет проводиться в Санкт-Петербурге с 20 по 28 октября. Зрителям и жюри будут представлены 63 картины, из них 33 попали в блок международного конкурса. Показы пройдут на центральных площадках культурной столицы России: киностудии «ЛенДок», киноцентре «Дом Кино», в «Доме Радио», в кинотеатрах «Аврора», «Родина», «Ленфильм», «Великан Парк», на подмостках и в Медиатеке новой сцены Александринского театра, а также в книжном магазине «Порядок слов».

Полнометражные документальные фильмы:

«Армрестлер» (реж. Йоргос Гусис. Греция);

«Бэкграунд» (реж. Халед Абдулвахед. Германия);

«Географии одиночества» (реж. Жаклин Миллс. Канада);

«До свиданья, дикарь» (реж. Серхио Гуатакира Сармьенто. Бельгия);

«Замок» (реж. Мартин Бенчимоль. Аргентина, Франция);

«Осколки неба» (реж. Аднане Барака. Марокко, Франция);

«Свет падает вертикально» (реж. Эфтимья Зимврагаки. Испания, Германия, Италия, Нидерланды);

«Сумерки» (реж. Владимир Эйснер. Россия, Германия).

Короткометражные документальные фильмы:

«Ахерон» (реж. Мануэль Муньос. Испания);

«Все дни мая» (реж. Мириам Чарльз. Канада);

«Зонненхоф» (реж. Татьяна Фанни. Швейцария, Голландия);

«Крохи» (реж. Клара Анастасия, Габриэла Гайя Мейреллеш. Бразилия);

«Пациент» (реж. Лори Фелкер. США);

«Планета Д» (реж. Олеся Рудыка. Россия);

«Протезы» (реж. Сиддхарт Потаде, Нихил Лама. Индия);

«Фран и Верка, или обыкновенный день в заброшенной деревне» (реж. Совран Нрекай. Косово).

С остальными картинами смотра можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля. Зрителей ждут не только конкурсные ленты, но и внеконкурсные программы, для которых кураторы отобрали самые примечательные документальные и игровые новинки года.