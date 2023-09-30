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Киноафиша Новости Объявлена конкурсная программа кинофестиваля «Послание к человеку» 2023

Объявлена конкурсная программа кинофестиваля «Послание к человеку» 2023

30 сентября 2023 14:46
Объявлена конкурсная программа кинофестиваля «Послание к человеку» 2023

Смотр пройдет с 20 по 28 октября.

Оглашена официальная конкурсная программа 33-го кинофестиваля «Послание к человеку», который будет проводиться в Санкт-Петербурге с 20 по 28 октября. Зрителям и жюри будут представлены 63 картины, из них 33 попали в блок международного конкурса. Показы пройдут на центральных площадках культурной столицы России: киностудии «ЛенДок», киноцентре «Дом Кино», в «Доме Радио», в кинотеатрах «Аврора», «Родина», «Ленфильм», «Великан Парк», на подмостках и в Медиатеке новой сцены Александринского театра, а также в книжном магазине «Порядок слов».

Полнометражные документальные фильмы:

  • «Армрестлер» (реж. Йоргос Гусис. Греция);
  • «Бэкграунд» (реж. Халед Абдулвахед. Германия);
  • «Географии одиночества» (реж. Жаклин Миллс. Канада);
  • «До свиданья, дикарь» (реж. Серхио Гуатакира Сармьенто. Бельгия);
  • «Замок» (реж. Мартин Бенчимоль. Аргентина, Франция);
  • «Осколки неба» (реж. Аднане Барака. Марокко, Франция);
  • «Свет падает вертикально» (реж. Эфтимья Зимврагаки. Испания, Германия, Италия, Нидерланды);
  • «Сумерки» (реж. Владимир Эйснер. Россия, Германия).
Объявлена конкурсная программа кинофестиваля «Послание к человеку» 2023

Короткометражные документальные фильмы:

  • «Ахерон» (реж. Мануэль Муньос. Испания);
  • «Все дни мая» (реж. Мириам Чарльз. Канада);
  • «Зонненхоф» (реж. Татьяна Фанни. Швейцария, Голландия);
  • «Крохи» (реж. Клара Анастасия, Габриэла Гайя Мейреллеш. Бразилия);
  • «Пациент» (реж. Лори Фелкер. США);
  • «Планета Д» (реж. Олеся Рудыка. Россия);
  • «Протезы» (реж. Сиддхарт Потаде, Нихил Лама. Индия);
  • «Фран и Верка, или обыкновенный день в заброшенной деревне» (реж. Совран Нрекай. Косово).

С остальными картинами смотра можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля. Зрителей ждут не только конкурсные ленты, но и внеконкурсные программы, для которых кураторы отобрали самые примечательные документальные и игровые новинки года.

Фото: Пресс-служба кинофестиваля «Послание к человеку»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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