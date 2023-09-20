Нина Добрев лжет, что у нее рак, в трейлере комедии «Очень плохая девочка»

Кинокомпания Lionsgate выпустила трейлер авантюрной черной комедии «Очень плохая девочка», главную роль в котором исполнила звезда сериала «Дневники вампира» Нина Добрев.

Фильм повествует о девушке Рен Пеппер (Добрев), которой немного за 30. Она очень любит проводить время со своими школьными подругами, но настала пора, когда каждая из них уже обзавелась собственной семьей и карьерой. Из-за этого дружеские узы слабнут, что очень расстраивает до сих пор не нашедшую себя в этой жизни Рен. Однажды девушка идет на беспечную хитрость и сообщает подругам, якобы у не рак, чтобы тем самым сплотить группу. Это помогает, однако со временем казавшаяся невинной маленькая ложь разрастается до огромного события.

Судя по трейлеру, сначала Рен пытается найти способ подтвердить фальшивый диагноз и даже обращается к врачу, но затем, когда хитрость выходит из-под контроля, главная героиня пытается доказать, что наврала. Однако разубедить подруг теперь крайне непросто.

Фильм является дебютом Дженнифер Крам, которая является режиссером и автором сценария. В России «Очень плохая девочка» выйдет 19 октября посредством компании Global Film.